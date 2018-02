Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez a Mol új dobása: mindenki kaphat egy autót

Percenként 66-77 forintért bárki közautózhat Budapesten a jövőben. Vannak előnyei és persze hátrányai a többi közlekedési megoldáshoz képest. Bemutatjuk a Mol közautószolgáltatását. Árak, számok, tanácsok a Bukszától.

"Ha abból indulok ki, hogy hol van a jelenlegi munkahelyem, akkor nekem sose lesz szükségem autóra. 25 perc alatt háztól házig pár megálló metróval és bent vagyok. Ha mondjuk arról van szó, hogy hétvégén kimenjek a haverjaimhoz Vecsésre, akkor lehet róla szó vagy még egy ikeás vásárláskor is szóba jöhet esetleg" - mondta egy a belvárosban dolgozó harmincéves lány arra a kérdésre, hogy használná-e Budapesten a közautókat percenként 66 forintért. "Az a jó, hogy szinte bármikor hozzáférhetek egy autóhoz, de van vele macera. Egyrészt nem mindig van a közelemben autó, másrészt 66 forint percenként, azért az nem olcsó mulatság" - ezt pedig egy negyven körüli férfi ugyanarról.

A Mol januárban indította el a közösségiautó-szolgáltatását 300 autóval. Valamennyi kocsi Volkswagen Up, 200 benzines, további 100 pedig tisztán elektromos. (A elektromos VW Upról szóló Buksza-cikket itt olvashatja el, a Totalcar VW Up-tesztjeit pedig itt és itt nézheti meg.) A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza több mint egy hétig közlekedett a limós autókkal, most pedig bemutatja, mennyibe kerül, mire jó, mire kell figyelni.

Első körben például arra, hogy, aki szeretne közautózni, annak érdemes április 25-ig belépnie - regisztrálnia - a rendszerbe, ezt addig ingyenesen teheti meg. Utána azonban közel 6 ezer forint egyszeri díjat kell majd fizetni. Ha egyébként valaki már egyszer regisztrált ingyen, később sem vonják le tőle az összeget. A regisztráció egyébként nagyon egyszerű és kényelmes. Be kell írni pár személyes adatot és a bankkártya paramétereit, valamint a jogsiról készített fotókat fel kell tölteni. Ezt ellenőrzik a központban, ha minden rendben, akkor elméletileg 24 órán belül lehet használni a kocsikat.

Akik pedig már használták a limós autókat, azoknak azt kell tudniuk, hogy hétfőtől többe fog kerülni, mert vasárnap este lejár a kedvezményes időszak, amikor percenként 33 forintért lehetett használni a limós kocsikat, de erről még részletesen is szó lesz.

Mire jó? Mennyibe kerül? Hol használható?

A közautózás a tömegközlekedésnél jóval drágább, a taxinál pedig olcsóbb. Bár az árakat tekintve összevethetőek ezek a megoldások, vannak alapvető különbségek, a közautó leginkább egy harmadik közlekedési megoldás. A tömegközlekedési járatok megállóiba oda kell menni, várni kell rájuk és nem feltétlenül visznek el pontosan a célig. A közösségi autónál a várakozás nincs, helyette el kell menni a legközelebbi autóért, ami megfelelhet a várakozással töltött idővel és szabad parkolóhelytől függően lehet a célpont közelébe megállni. A taxira is várni kell, viszont jó eséllyel pontosan a célhoz visz.

Ha egy útra kell a közautó - azaz várakozás, parkolás nélkül megy A-ból B-be - akkor 235-250 forint körüli kilométerdíjjal lehet számolni, ez elmarad a taxisok 280 kilométeres díjától, amelyre rájön a 450 forintos alapdíj, nem beszélve arról, hogy a taxisok emelést terveznek. Ha az egyik pontból a másikba megy valaki a közautóval, akkor érdemes az Google vagy a Waze útvonal-tervezőjét használni indulás előtt, ezek az alkalmazások nagyságrendileg megmondják a menetidőt a tervezett utazásra. Így a kiadás is megbecsülhető. Ez alapján pedig el lehet dönteni, hogy kell-e a közösségi autó a tömegközlekedés vagy a taxi helyett. Dugóban a legtöbb esetben nem opció a közösségi autó, pláne, ha olyan helyen kell menni, ahol van buszsáv, azt ugyanis a buszok és a taxik is használhatják, ellentétben a közautóval. A közautó a Buksza szerint nem csak egy-egy útra jó, hanem, akinek mindenképpen kell autó és anyagilag belefér a keretbe, akkor akár 1-2 órára vagy akár több időre is szóba jöhet ügyek elintézésénél vagy vásárlásnál. Ebben az esetben - a Buksza mérése szerint - 45-51 forintba került egy perc, de ez nagyban függ attól, hogy mennyit áll és mennyit megy az autó, előbbi ugyani 15 forint, utóbbi pedig 66-77 forint percenként. Ha 1-2 órára kell a közautó, akkor persze több ezres tételről lesz szó, de aki nem akar saját autót annak megoldás lehet. A lényeg az, hogy a szolgáltatás révén bárki bármikor hozzáférhet egy autóhoz, anélkül, hogy lennének vele fix és változó költségei, mint a saját autónál (értékvesztés, biztosítás, üzemanyag). Ez a közösségi autó lényege. Használattól és a pénztárcájától függően el tudja dönteni, kell-e vagy sem.

Fontos azonban, hogy a limós közautót csak a meghatározott zónán belül lehet felvenni és csak azon belül lehet letenni. Közben persze ki lehet menni a zónából, amire egyébként hanggal is figyelmeztet az autó, plusz a szélvédő bal felső sarkában lévő lámpa is, amely zölden világít, ha a zónán belül, pirosan, ha a zónán kívül van az autó. A limós zóna jelenleg nem érhető el mindenhol Budapesten a külső kerületekben például, de a cég tervezi a bővítést. (Az alábbi képen és ezen a linken látható a zóna.)

A Mol megkeresésünkre ugyanis közölte, a tervek szerint a szolgáltatás működési területét 2020-ra Budapest közigazgatási határáig kiterjesztik, továbbá megduplázzák a gépkocsi flottát, fokozatosan emelve benne az elektromos autók arányát. "A Limo-zóna határát egyébként folyamatosan igazítjuk az ügyfelek visszajelzései alapján. Így például Újbudán, ahol rendkívül aktívak a felhasználók, a visszajelzésekre reagálva Kelenföldön várhatóan már februárban további területekre is kiterjesztjük a szolgáltatás határát. A Kelenföldi pályaudvar környéke az egyik legfrekventáltabb területünk a zónán belül" - tették hozzá.

Mi történt eddig - számokban?

A Mol kérésünkre az első tapasztalatokról is beszámolt. A januári indulás óta több mint 13 ezer ember naponta átlagosan több mint 1200 alkalommal utazott az autókkal. Naponta kétszer átlagosan 30 percig használták a flotta autóit és 15 percnél tovább nem állt egy autó.

A szolgáltatás népszerűsége persze nem független attól, hogy a Mol Limo április 25-ig elengedi a már említett 5900 forintos regisztrációs díjat, valamint az autók használata eddig percenként 33 forint volt, ami a most vasárnap lejáró kedvezményes időszak után - azaz hétfőtől - 66-77 forintra emelkedik. A limós autókat rendszeresen használók hétfőtől 990 forintos havi díj fejében percenként 66 forintért mehetnek. Az alkalmi felhasználóknak nem kell havi díjat fizetniük, cserébe drágában, percenként 77 forintért autózhatnak. Arra, hogy tervezi-e a Mol Limo különböző - előre meghatározott idejű használatot biztosító, például heti vagy havi 3 vagy 12 órás - csomagok bevezetését, a cég közölte, több ötletük van a különböző kedvezményes konstrukciókra, ezekkel pedig hamarosan meg is jelennek. A felsorolt percdíjakban egyébként minden benne van, többek között a parkolás is. Bár a villanyautókkal ingyenesen lehet pakolni, a benzinesekkel nem, ezek parkolási díját a Mol fizeti. A limós flottában elérhető elektromos autókban van légkondicionáló, ülésfűtés, de tolatóradar nem található bennük. Ennek oka, hogy ezekkel a kicsi, kifejezetten városi közlekedésre alkalmas autókkal a parkolás viszonylag egyszerű. Más kérdés, hogy a Buksza által használt benzines kocsikban volt tolatóradar. A Mol jelezte, folyamatosan a tapasztalatok és visszajelzések alapján fejleszti a szolgáltatást, az autókat. A cég azt viszont üzleti titokra hivatkozva nem árulta el, hogy mennyibe került a 100 darab villanyautót és a 200 darab benzines autó.

Mi történt eddig a gyakorlatban?

Mivel az autókat több ember használja naponta sok alkalommal, ezért fokozottan amortizálódnak, koszolódnak. A Mol Limónak van egy autókezelő csapata, ők töltik, tankolják a kocsikat. Elsősorban éjszaka végzik el a takarítást, karbantartást, de persze a felhasználók is szólhatnak, ha valami problémát látnak. Az indulás óta csak néhány negatív tapasztalata volt a cégnek: volt példa arra, hogy az éjszaka közepén az egyik ittasan vezető limós sofőrt közúti ellenőrzés során ellenőrizte a rendőrség. "Ez azonban csak egy nagyon szélsőséges példa, alig 10 ilyen eset történt, az elmúlt hetek több ezer fuvarja során. Az ügyfelek széles többsége abszolút szabálykövetően használja az autót, és vigyáz a biztonságra, tisztaságra" - közölte a Mol. Komolyabb baleset az első két hétben nem történt, összesen egy parkolási balesetre és egy koccanásra volt példa.

Volt más érdekes eset is: "Rögtön az első napokban találkoztunk egy igazán rafinált felhasználóval, aki a szolgáltatás használatát követően nem a közterületen, hanem a saját zárt udvarában parkolt le. Mindezt természetesen abból a prózai okból, hogy másnap biztosan legyen elérhető autó, amikor reggel munkába indul. Egy közelben tartózkodó felhasználó azonban észrevette a turpisságot, konkrétan azt, hogy nem találja a közelben lévő, éppen szabad autót, és miután bepillantott az udvarra, rögtön jelezte is felénk a történteket. A leleményes felhasználót telefonon felhívták a kollégáink, aki hosszú szabadkozást követően természetesen visszaszolgáltatta az autót" - derül ki a Mol beszámolójából.

Hogyan használja a limós autókat?

A limós applikáció megmutatja pontosan, hogy az adott autó hány méterre, hány perces sétára található és elárulja azt is, hogy a tankban vagy az akksiban hány százalék "üzemanyag" van. Szerencsésebb lenne, ha nem vagy nem csak százalékos arányt mutatna, hanem megtehető kilométert, ez tervezhetőbbé teszi a felhasználók számára, hogy mire számíthatnak. A villanyautóknál ugyanis nagyban függ a hatótávolság az időjárástól, a limós villanyautók ugyanis meleg időben 120-140 kilométer megtételére képesek, télen azonban jó, ha 100-at tudnak. Arra a kérdésre, hogy a százalékos mutató mellett vagy helyette a megtehető kilométerszámot bevezetik-e a társaság közölte: "Az elektromos autók esetén a megtehető távolság erősen függ a használattól és az időjárási körülményektől. Az autó mindig az utolsó használat átlagos adataiból kalkulálja a megtehető távolságot. Előfordulhat, hogy valaki gazdaságosan +6 fokban használta az autót a kalkulált megtehető távolság 30 km, de a felvétel pillanatában -4 fok van és sportos vezető veszi fel és 5 kilométer után már csak 10 km hatótávot jelez az autó. Ez jobban megtévesztheti a felhasználókat, mint a százalékos érték." Ez tény, de a Buksza szerint mindenesetre az átlagok alapján érdemes lenne mind a villanyautóknál, mind a benzineseknél egy hozzávetőleges kilométer-hatótávolságot is megadni.

Tanácsok

Az alkalmazáson lévő térképen ki lehet választani az autót, amelyet 20 percen belül kell "felvenni".

Ha odaérünk az autóhoz, először járjuk körbe, hogy van-e rajta sérülés, ez sötétben kicsit macerásabb, de fontos. Ha ugyanis van sérülés, akkor azt jelezni kell az alkalmazáson keresztül és le is kell fotózni. Így kerülhető el, hogy az esetleges sérülés javítását velünk fizettessék ki.

Ha minden oké, akkor hallatszik a központi zár kattanása és be lehet ülni, ekkor az autó hangjelzéssel üdvözli a sofőrt és elmondja azt is, hogy a kesztyűtartóban slusszkulcs. Egy kis fekete dobozkához csatlakozik egy fém bütyökkel a sluszkulcs, onnan kell kihúzni. Ha kivesszük a kulcsot, akkor világítani fog a dobozkán egy kék lámpa, ami ha visszatesszük a kulcsot, akkor elalszik.

A dobozkához csatlakozik a slusszkulcs, onnan kell kihúzni és az utazás végén visszatenni - Buksza

Mivel sokan használják az autót, ezért indulás előtt érdemes a tükröket megnézni, sok esetben ugyanis állítgatni kell őket.

A célnál vagy annak közelében szabályosan kell megállani az autóval. Ha megállni vagy várakozni tilosban teszi le valaki az autót, akkor a büntetés is az "övé".

A slusszkulcson lévő fém bütyköt a kesztyűtartóban lévő dobozkába kell visszacsúsztatni az utazás végén, ha a kialszik a kék lámpa, akkor minden rendben.

Ezután ki kell szállni az autóból és lezárni a bérlést. Előfordult, hogy hallani lehetett ahogy az autó bezárja magát, de az alkalmazás azt írta, hogy valami probléma történt. Ebben az esetben meg kell nézni, hogy jött-e e-mail az útról, ha igen és stimmelnek az adatok, akkor nem kell a hibaüzenettel foglalkozni, mert a bérlés lezáródott.

Aki rendszeresen limózik, annak érdemes figyelnie tolatásnál arra, hogy a benzines kocsikban van tolatóradar, a villanyautókba azonban nincs. Tehát aki hozzászokott a radarhoz, a villanyautóknál fokozottan figyeljen a tolatásra.

Címlapkép: Huszti István / Index

Megjegyzés: A Buksza a teszt során, 2018. febuár 2-tól február 11-ig ingyenesen használta a Mol Limo szolgáltatását.