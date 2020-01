Ez is ingyenes lesz szombattól

A február elsejei határidő előtt két nappal megjelent a Magyar Közlönyben az ingyenessé váló meddőségi kezelésekre vonatkozó rendelet - szúrta ki az Index.hu.

A Magyar Közlöny január 30-i számában jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról.

Ezek a módosítások teszik lehetővé, hogy a nemrég államosított meddőségi központok, és a meddőségi kezeléseket végző kórházak, egyetemi klinikák a hozzájuk forduló párok számára teljesen ingyenesen végezzék a vizsgálatokat, a szűrést, a beültetést - írta a portál.

Orbán Viktor kormányfő még január 9-én jelentette be, hogy a ingyenessé teszik a meddőségi kezeléseket februártól. A kormány decemberben hat privát meddőségi klinikát vásárolt meg.

A meddőség kezelésére használt gyógyszerek most is 90 százalékos állami támogatást élveznek, de így is 100 ezer forintba kerülhetnek. Ha az ezekre vonatkozó rendelet is megjelenik, a gyermeket vállaló nők ezekhez is teljesen ingyen juthatnak hozzá.