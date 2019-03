Ez lehet a Fidesz D-napja

Szerda lehet a Fidesz D-napja, ugyanis szerdán szavazhat az Európai Néppárt (EPP) választmánya a Fidesz kizárásáról vagy tagságának felfüggesztéséről. A szavazás kimenetelét nem lehet megjósolni megfigyelők szerint, többen viszont úgy vélték, hogy a választmány így vagy úgy, de kenyértörésre viszi a dolgot.

Szerda lehet a Fidesz D-napja, ugyanis szerdán délután 3 órakor kezdődik az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése, ahol a választmány több mint 260 tagja szavazhat a magyar kormánypárt felfüggesztéséről vagy kizárásáról. A Népszava úgy tudja, hogy Orbán Viktor részt vesz az Európai Néppárt szerdai politikai gyűlésén.

Az EPP szabályzata szerint a kizárási vagy felfüggesztési javaslatot tárgyaló tanácskozáson az érintett tagpárt képviselője mindig felszólalhat, hogy megvédje az álláspontját. A Népszava szerint Manfred Weber frakcióvezető és bizottsági elnökjelölt hajlott volna rá, hogy elhagyják a szavazást, ha Orbán Viktor ígéretet tesz rá, hogy teljesíti az EPP három pontból álló ultimátumát, Annegret Kramp-Karrenbauer, a német CDU elnöke és Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke azonban elvetette ezt az eshetőséget.

Bármi lehet

Az EPP-n belül, sajtóinformációk szerint nagy a megosztottság a kérdésben, ám a szavazás kimenetelét senki sem merte megjósolni, hiszen az ismeretlen tényezők között igen jelentős pont, hogy miként foglalnak majd állást a német keresztényemokraták és keresztényszocialisták, akiknek együttesen 19 szavazatuk van. Azt azonban többen biztosra vették, hogy így vagy úgy, de kenyértörésre viszik a dolgot.

A Bruxinfónak ezzel kapcsolatban korábban egy neve elhallgatását kérő EPP-s forrás például úgy fogalmazott:

a végeredmény megjósolhatatlan, egy dologra azonban mérget lehet venni: vér fog folyni.

Az Eurológus is arról írt háttérbeszélgetésekre hivatkozva, hogy a Fidesz valóban a Néppártból való kizárás szélén táncol, illetve, hogy a helyzet sokakat aggaszt a magyar kormánypárton belül is. Orbán Viktor bocsánatkérő levelére adott keserű válaszokból is az derült ki, hogy többen mérgesek a Fideszre, és ami a Fidesz számára komoly fenyegetés lehet, a Népszava információi szerint a CDU-ban is egyre több a kritikus hang az Orbán-kormány EU-ellenes magatartása miatt.

Webernek is van veszteni valója

Egyes néppárti körök szerint Webernek is van vesztenivalója - mutat rá a Bruxinfo. Ha ugyanis Orbán győztesen kerül ki az összecsapásból és a Fidesz a Néppárt tagja marad, az számottevően csökkenteni fogja a jelenlegi néppárti Spitzenkandidat (csúcsjelölti) esélyét arra, hogy őt jelöljék az Európai Bizottság élére. A várhatóan megfogyatkozó létszámú néppárti frakciónak ugyanis a Weber mögötti többség bebiztosításához az EP-ben, szüksége lesz a szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a szélsőbaloldaliak támogatására, az EPP-től jobbra pedig semmilyen matematikai számítás szerint sem jöhet létre egy parlamenti többség. A Fidesz bennmaradásával ennek az esélyei jelentősen csökkennének - legalábbis így látja ezt egy iskola az EPP-ben a brüsszeli portál szerint.

Mások úgy vélik, hogy a dolgok ilyen kimenetele esetén a bizottsági elnök jelölésére jogosult Európai Tanácsban sem lenne könnyebb meghozni a döntést, miután a liberális és szocialista vezetők együtt sima többségben vannak a néppárti tagokkal szemben - írja a Bruxinfo -, igaz mindkét oldalon kialakulhat egy blokkoló kisebbség. De előfordulhat az is, hogy egy tartós patthelyzet alakul ki és nem sikerül minősített többséggel döntést hoznia leendő bizottsági elnök jelöléséről.

Sargentini: az EPP-nek meg kell kezdenie az etikai nagytakarítást

Kedden Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő is felszólalt Brüsszelben és újságíróknak hangsúlyozta: nem elegendő, hogy az EPP foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai nagytakarítást, és kérdőre kell vonnia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt kíván ápolni a pártcsaláddal és hogyan viszonyul az EPP által képviselt politikához.

Noha az Európai Unió Tanácsa nagy jelentőséget tulajdonít a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok fenntartásának, nem teljesíti ígéreteit, ha nem tudja "behúzni a vészféket", hagyva így, hogy egy tagállam kormánya következmények nélkül sértse meg rendszerszinten az Európai Unió alapértékeit - idézte a képviselőt az MTI. Sargentini szerint Orbánnak, noha tett gesztusokat, vissza kell térnie a demokrácia útjára. Ezért a nyilvánosság felhasználásával nyomást kell gyakorolni az uniós tanácsra és a tagállamokra - tette hozzá.

A politikus emlékeztetett arra, hogy fél évvel az általa jegyzett jelentés elfogadása után nem történt semmilyen lényegi intézkedés az ügyben.

Sargentini felszólalásából az is kiderült, hogy a képviselő nem tartja valószínűnek, hogy az EPP kizárja soraiból a Fideszt szerdai politikai közgyűlésén.

Csütörtökön is napirenden lesz Magyarország Az EP 2018 szeptemberében kérte, hogy az EU indítsa el Magyarországgal szemben a 7. cikk szerinti eljárást annak vizsgálatára, hogy vajon az országban fennáll-e a veszélye az uniós alapértékek súlyos, rendszerszintű sérelmének. Az állampolgári jogi (LIBE) szakbizottság csütörtökön 15:30 órától az Európai Bizottság és a Tanács képviselőjének részvételével áttekinti a magyarországi fejleményeket tavaly szeptember óta - derül ki az Európai Parlament (EP) közleményéből. A képviselők mellett Frans Timmermans bizottsági alelnök és a román tanácsi elnökség képviselője vesz részt a vitán. A közlemény szerint a parlament kezdeményezése mögött az igazságszolgáltatás függetlenségével, a szólásszabadsággal, a korrupcióval, a kisebbségek jogaival, és a bevándorlók és menekültek helyzetével kapcsolatos aggodalmak álltak.