Ez most a legfontosabb célja a magyar gazdaságpolitikának

Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar gazdaság teljesítménye felülmúlja a nemzetközi várakozásokat - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Pierre Moscovicivel, az Európai Bizottság (EB) leköszönő, a gazdasági és pénzügyekért, illetve adó- és vámügyekért felelős biztosával folytatott megbeszélés után a tárca tájékoztatása szerint.

A legfrissebb elemzésében az Európai Bizottság is elismeri, hogy a magyar gazdaság továbbra is az uniós átlag feletti mértékben növekedhet, korábbi előrejelzésüket jelentősen javítva Magyarország GDP-bővülését az idei évre 4,4 százalékra emelték. Ez újabb elismerés a magyar gazdaságpolitikának - mondta az MTI szerint Varga Mihály, aki a tárgyaláson utalt arra is, hogy jelenleg a legfontosabb cél a várható nemzetközi lassulás hatásainak elkerülése és az elért eredményeket megvédése.

A közlemény szerint az Európai Bizottság is elismeri, hogy a közép-kelet-európai régió kimagasló növekedést produkál az Európai Unió átlagához viszonyítva.

Az Európai Bizottság napokban publikált előrejelzése rávilágít arra, hogy az unió szakértőinek is figyelembe kell venni a tényt, miszerint a magyar gazdaság az idei első negyedévben mért 5,3 százalékos bővülésével az unió egyik legdinamikusabban fejlődő országa -véli a pénzügyminiszter.

A tárgyaláson a felek áttekintették a Magyarország és az unió között folyamatban lévő pénz- és adóügyi témákat is. Egyetértettek abban, hogy a digitális multinacionális vállalatok tisztességes adóztatását egy átfogó és globálisan elfogadott megoldással kell elérni. Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok digitális adóval azonos vagy hasonló adónem működtetésére vonatkozó szuverenitása ne sérüljön - olvasható a PM közleményében.