Ez vár a forintra és a magyar gazdaságra - új prognózis érkezett

Egyelőre nem kell a vészforgatókönyvekre készülni, nem számítunk nagy válságokra, inkább csak a ciklikus lassulást erősítő néhány tényező - állapította meg Trippon Mariann, a CIB Bank Zrt. vezető elemzője. A globális növekedés alapesetben ugyanis csak visszakorrigál a 30 éves átlaga környékére.

A kínai gazdaság egyelőre rendben van, sikerül alulról megtámogatni a 6 százalékos GDP-növekedést. Az eurozóna pedig lassan, de stabilan képes növekedni. A nagy jegybankok idén monetáris fordulatot hajtottak végre: a Fed immár kivár és abbamaradt a kamatemelési ciklus, az ECB is egyre távolabb jár a szigorítástól.

A magyar gazdaság az év további részében lassíthat az első negyedéves száguldás után, így összességében 3,8 százalék körül alakulhat a GDP növekedése - de a ütemet várnak. vége könnyen 4 százalék is lehet. Majd 2020 és 2021 további lassulást hozhat, 2,5 százalék körüli ütemet várnak a CIB Bank prognosztái.

Az igazi nagy kérdést az inflációs nyomás erősödése jelenti. Az év eddig eltelt része a belső, keresletoldali inflációs nyomás erősödését jelzi, amit a mérséklet külső infláció csak részben képes ellensúlyozni. Ezzel együtt nem várható, hogy elszabadul a pénzromlás üteme az év további részében - fogalmazott Trippon.

Idén az év átlagában a teljes és a maginfláció is felülmúlhatja a 3 százalékos jegybanki célt, a friss prognózisban az előbbire 3,2 százalék szerepel - azzal, hogy a decemberi év/év mutató 4,1 százalék lehet.

Véleménye szerint az MNB a következő hónapokban csak a minimálisan szükséges normalizációs lépéseket teszi meg, ezeket pedig valószínűleg a negyedéves inflációs jelentések megjelenéséhez időzítve lépi meg. A bankközi likviditás további szűkítése mellett az egynapos(O/N) betéti kamat mérsékelt emelése is napirendre kerülhet, az alapkamat azonban év végéig várhatóan nem változik, és az alapkamatnál alacsonyabb bankközi kamatszintek is fennmaradnak.

A következő időszakban az euróval szemben a forint a 315-325-ös sávban mozoghat, a jegybank vezetése el akarja kerülni az ennél 5-10 forinttal gyengébb, gyorsan mozgó árfolyamot - prognosztizál a CIB Bank szakértője.

Sok múlik az MNB kommunikációján is - tette hozzá Jobbágy Sándor, a CIB Bank szenior elemzője. Véleménye szerint ugyanis ezentúl - a márciusihoz hasonlóan - nem lehet egyszeri lépésekre hivatkozni. A forward guidance (előremutató iránymutatás) kiesett az eszköztárból.

Számításai szerint a magyar GDP 5-6 százalékát az autóipar adja, míg további 1,5-2 százalékot a beszállítók - így kockázati szempontból nem feltétlenül baj, ha ez az arány nem nő tovább - kommentálta a szakértő a magyarországi BMW- és a Mercedes-gyárral kapcsolatos híreket.

A három százalékos maastrichti hiánylimit nem lesz veszélyben, ahogyan az adósságpálya is csökkenő maradhat, akár 70 százalék alatti GDP-arányos értékkel. Bár a költségvetés rövid távon és a fő számokat tekintve rendben van (a GDP-arányos hiány 2,2, jövőre pedig 2,4 százalék lehet, az adósságráta pedig javul), csakhogy a jelenlegi konjunkturális helyzetben jóval kisebb hiányt is tudna produkálni a magyar gazdaság, ezzel is felkészülve és félretéve a nehezebb időkre - mondta Jobbágy.

