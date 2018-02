Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez vár a magyar bérekre és a munkahelyekre

A KSH adatai szerint decemberben az egy évvel korábbihoz képest 13,5 százlékkal magasabb volt a hazai bruttó átlagkereset. A szakértők szerint még nem volt példa arra Magyarországon, hogy az inflációval súlyozva a nettó bérek 10,5 százalékkal emelkedtek. Idén kifogyhat a lendület a bérnövekedésből, de továbbra is felívelésre számítanak.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete - a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél - 327 700 forint volt. Míg az átlagos nettó családi kedvezmény nélkül 217 900 forintra, a kedvezménnyel együtt 225 800 forintra becsülhető - közölte kedden a KSH, ahogy arról a Napi.hu részletesen beszámolt.

Az ING elemzésében rámutat, hogy a versenyszférában 13,1 százalékos, a közszférában pedig csupán 13,6 százalékos bővülést regisztráltak tavaly az utolsó hónapban. Vagyis ismét az állami fizetések növekedtek jobban, köszönhetően a számos területet érintő bérrendezéseknek, valamint a nem havi rendszerességű juttatások drasztikus (32,1 százalékos) emelkedésének.

Ami a 2018-as béralakulását illeti, az ING szerint a minimálbér és garantált bérminimum emelése (8, illetve 12 százalékkal), valamint a továbbra is velünk maradó munkaerőhiány és a folytatódó állami bérrendezések miatt a keresetek emelkedése folytatódhat, bár dinamikája elmarad majd a tavalyi évben tapasztalttól. Az idei év egészében átlagosan 8 százalékos nettó béremelkedéssel kalkulálunk, valamint enyhén gyorsuló inflációval (2,6 százalék), így idén nem sikerül megismételni a kétszámjegyű reálbér-emelkedést - írja Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője.

Sok múlik a foglalkoztatáson és a munkaerőhiányon

A nemzetgazdaságban a közfoglalkoztatás nélkül alkalmazottként foglalkoztatásban állók száma 3,7 százalékkal növekedett, a versenyszféra létszámnövekedése 3,5 százalék volt, míg a közszférában 1,5 százalékkal nőtt ugyanez a létszám az előző év azonos hónapjához képest, így a gazdaság folyamatosan el tud mozdulni egy egészségesebb foglalkoztatási szerkezet irányába, mivel gyorsabban nő a versenyszféra létszáma - állítja elemzésében Horváth András, a Takarékbank elemzője.

Emiatt a pénzintézet is a béremelkedés visszafogottabb emelkedését várja 2018-ra, de optimistábbak, mint az ING: 9 százalékot meghaladó bérnövekedést várnak az idei évre a szakemberhiány illetve a 8 és 12 százalékos további bérminimum-emelés okán. Idén a várt 2.6 százalékos éves infláció mellett 6 százalékot meghaladó reálbér növekedés lehet, míg 2013-tól 2018 végéig összesen 40 százalékkal, közfoglalkoztatottak nélkül számolva pedig 42 százalékkal nőnek a reálbérek.

Néhány hiányszakmában gyorsuló ütemű bérnövekedés jöhet. A Takarékban szerint az építőipar 30 százalék körüli a jelenlegi bérnövekedési üteme. Mutatja ezt az is, hogy mára már átlagosnak számít a napi nettó 15 ezer forintos szakmunkás bérszint. A folyamatosan, szinte minden szektorban zajló bértárgyalások - egyes esetekben kétszámjegyű bérmegállapodások - is ezt tükrözik, egyes ágazatokban folytatódik az életpályamodellek fejlesztése, valamint a tömegközlekedési vállalatok sofőrjeinek immár bruttó 400 ezer forintos meghirdetett elérhető bére is mind a további átlagkereset növekedést vetít előre.

A fotó forrása: Napi.hu.

