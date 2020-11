Ezek a hajszárítók buktak le az ellenőrzésen - ne vegyen belőlük!

Monstre termékbiztonsági akcióban ellenőrzött több mint másfélszáz hajszárítót az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Mechanikai és Villamos Laboratóriuma. A vizsgált 155 termékből tizennyolc nem tudta produkálni az ígért teljesítményt, tizenhárom pedig egyenesen életveszélyes - közölte szerdán a minisztérium.

A fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai a kereskedelmi forgalomban kapható, közvetlenül hálózati feszültségről működő kézi hajszárítókból vettek mintát.

A 155 különböző fajtájú termék eltérő színváltozatait figyelmen kívül hagyták. A labor minden esetben megmérte a hajszárító által felvett teljesítményt. Ezen a vizsgálaton 18 termékről derült ki, hogy valójában nem képes hozni a csomagoláson és a hajszárítón feltüntetett értékeket - idézi a minisztérium által közzétett eredményeket az MTI. A szakemberek ellenőrizték az áramütés elleni védelmet és a fűtőtest túlmelegedését megakadályozó úgynevezett hőkioldó meglétét is. Előbbi elvárás hét terméknél nem teljesült, mivel a meleg levegőt előállító fűtőtesthez hozzáérhet a fém hajcsat, hajpánt. Egy hajszárító csatlakozódugóját a névleges áramfelvételhez képest alulméretezték, ami szintén áramütést okozhat.

A hővédelmi eszköz hiánya tizenegy terméknél járt túlhevüléssel, és így az égési sérülés súlyos kockázatával. A több mulasztáson is rajtakapott hajszárítók miatt összesen tizenhárom bizonyult életveszélyesnek. A vizsgálat eredménye, benne a problémás hajszárítók felsorolásával itt nézhető meg.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: az elvégzett vizsgálat a hazai kereskedelmi forgalomban megtalálható hajszárítók szinte teljes palettáját felmérte. A vizsgálat azért is hasznos, mert a tavalyelőtti piacfelügyeleti ellenőrzésen átesett tizenkét hajszárító mindegyike megfelelt a követelményeknek. A súlyos kockázatú, áramütéssel és égési sérüléssel fenyegető árucikkek lekerültek az üzletek polcairól, azokat a webáruházak kínálatából is eltávolították. A fogyasztóvédelmi hatósági eljárások folyamatban vannak, az életveszélyes termékeket a vásárlóktól is visszahívják - tette hozzá a helyettes államtitkár.