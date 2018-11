Ezért kell megvédeni Gruevszkit - íme, Orbán Viktor magyarázata

Orbán Viktor miniszterelnök szerint természetes, hogy Magyarország segíti Nikola Gruevszki elítélt macedón ex-kormányfőt. Úgy látja, hogy a szövetségeseket meg kell védeni, és az ügyből csak azért lett botrány, mert a bukott politikus is harcolt a migráció ellen és Soros György erőinek ez nem tetszik.

Kedden kiderült, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, populista, orosz- és Putyinbarát politikus menedék státusát elismerte Magyarországon. A férfi a múlt héten került Magyarországra, miután hazájában jogerősen elítélték egy korrupciós ügy miatt. A magyar kormány részéről Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, minden szabályosan történt, még ha úgy jutott is az országba, hogy balkáni útján a magyar nagykövetségi autókkal, diplomaták kísérték Budapestig - amit - helyi hatóságok közlése is megerősített.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal érvelése szerint pedig Gruevszki azért érdemel menekültvédelmi státust, mert hazájában politikai üldözésnek lehet kitéve, amelyet például a magyar kormányhoz közeli üzletemberek kezében lévő sajtóértesülésekre alapozta - ahogy arról korábban a Napi.hu részletesen írt.

A közpénzen vásárolt luxus Mercedes-vásárlás miatti ügyön kívül - amelyben jogerősen elítélték hazájában - Gruevszki ellen több eljárás is folyik. Pénteken a helyi hatóságok közölték, újabb két pontban emeltek vádat ellene Macedóniában. Az újabb tételekben az "Ezüstpénz" fedőnevet viselő nyomozás során talált bizonyítékok szerint az ex-kormányfő illegálisan finanszírozhatta az akkor még általa vezetett jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártját (VMRO-DPMNE) pártközpontja építését. A gyanú szerint társaival legalább 4,6 millió eurót (1,48 milliárd forint) kaptak készpénzben. (Erről ebben a cikkben olvashat részletesen).

A migráció miatt lett belőle botrány Orbán szerint

Az ügy egy hete uralja a magyar és a balkáni közbeszédet, ezért Orbán Viktor miniszterelnök hagyományosnak számító pénteki rádióinterjújában is hangsúlyosan foglalkoztak a témával a Kossuth Rádióban.

Az ember tisztességesen bánik a szövetségeseivel

- mondta a magyar kormányfő, aki szerint Gruevszki az ő és a magyarok szövetségese, mert ő is harcol a migráció ellen, ráadásul hasonló eszközökkel, mint a budapesti kormány: kerítést épített a határra. Az ügyből szerinte azért lett nagy botrány, mert Macedónia migrációs szempontból kulcsfontosságú állam - derül ki a 444 szemléjéből.

Természetesen a migrációs vonalon - Orbán szerint - vannak ellenérdekelt szereplők, az elmúlt évek kormányzati retorikája után nem meglepő módon ezt a személyt Soros György magyar származású milliárdosban találta meg. A portál azt írja, hogy Orbán úgy látja, Soros szervezetei hányják most is a kormány szemére a Gruevszki-botrányt, ami nem véletlen, hogy ebben a témában is olyan szervezetek támadják őket, amelyek amúgy a "bevándorlást is pártolják".

A kormánynak semmi köze a menedékjog megadásához

Viszont szerinte a kormánynak nincs köze a menedékjog megadásához: ez a magyar hatóságok döntése.

Az eljárások azonban Magyarországot nem befolyásolják, a magyar kormányt csak a magyar döntések befolyásolják, így pedig garantálni fogjuk a menedékes Gruevszki biztonságát

- idézik a cikkben Orbán szavait.

A magyar igazságszolgáltatás és hatóságok nem minősítik a macedón társszervek munkáját, valamint együtt is működnek velük a kormány ráhatása nélkül. Így a szerdán megérkezett macedón kiadatási kérelmet is pártatlanul bírálják majd el.

Érdekesség, hogy Orbán és Gruevszki politikai szövetségében nemcsak a migráció elleni harc kulcsfontosságú. Mind a ketten foglalkoztatták a néhai Arthur Finkelstein kampánytanácsadót, nem meglepő, hogy mindkét ország belpolitikájában meghatározó téma lett Soros György személye. Sőt, az itthon is jól ismert Stop Soros kampányt is Macedóniából importálták. Finkelstein üzlettársa, Habony Árpád kormányzati nem hivatalos tanácsadó céges partnerei megjelentek a balkáni ország médiapiacán is.