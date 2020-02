Ezrek hullanak ki a közmunkából márciusban - ebből még komoly baj lehet

Március elején élesedik az új „évad” a közfoglalkoztatásban, napokon belül kell eldönteniük a polgármestereknek, kit menesztenek és ki maradhat. Nem mindenhol fáj majd egyformán, a jobban teljesítő járásoknak kell kiszórniuk több közmunkást. Az biztos, hogy a speciális közmunkát nem tervezik elindítani - írja a hvg.hu.

Március elsejétől a tavaly 180-ról 140 milliárdra csökkentett közfoglalkoztatási kereten kell osztozkodniuk a megyéknek, és a napokban derül ki, hova, mennyi pénz jut a központi forrásból. Merthogy az elosztás nem egyforma.

A portál úgy tudja: a hatvan településen a tavalyi összeg felét költhetik el: 1,1 milliárd forintról 642 millióra nyesték a közfoglalkoztatásra fordítható pénzt a megyében. Szegeden például éppen pénteken fogadták el az idei költségvetést, két nappal azután, hogy - mint Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester megjegyezte - tulajdonképpen ultimátumot kaptak: vagy az eddigi felére csökkentik a közmunkások számát, akik így megkaphatják a korábbi támogatást, vagy ragaszkodnak a létszámhoz, ám akkor felére csökken a pénz.

A hvg.hu megkereste a Belügyminisztériumot a kérdéssel, hogy milyen szempontok szerint döntötték el, hol, mennyi pénzt költhetnek el, de konkrét számokat csak a Start mintaprogramokról írtak. Utóbbiban országos szinten több mint 39 ezer főt finanszírozhatnak a központi keretből, az országos, illetve az úgynevezett általános, hosszú idejű közmunka költségeiről azonban nem kaptak információt. A válasz szerint az elkövetkező hetekben derül ki az, hogy a Startra szétosztott pénzből mennyi marad, illetve mennyien kerülnek majd be a járásokban az általános közfoglalkoztatásba.

A nagy közfoglalkoztatási keret csökkentését több polgármester is kommentálta már, az ő tapasztalataik is azt mutatták, hogy akik az elmúlt években nem találtak munkát, már nem is fognak. Azokban a térségekben pedig, ahol eleve kevés a munkahely, ott a szegénység a gátja annak, hogy valaki az ország másik felében vállaljon munkát, hiszen az utazgatásnak is költségei vannak. Ráadásul, a közmunkába beragadtak között mind több a nyugdíjhoz közelítő, akikkel már szóba sem állnak a munkáltatók.

Mindeközben az önkormányzatok jelentős része a települési feladatokat sem tudja ellátni, sok helyen a közétkeztetés konyhai munkáit, vagy a művelődési házak működtetését is közfoglalkoztatással oldották meg. Ám mivel a kulturális közfoglalkoztatás teljesen megszűnik márciustól, ez utóbbinak is lőttek. Arra pedig, hogy alkalmazottként felvegyék a kipörgőket, aligha van pénz az önkormányzatoknál.

A Belügyminisztérium arról is tájékoztatta a hvg.hu-t, hogy a mentális és beilleszkedési, valamint egyéb gondokkal küszködők számára kísérleti jelleggel elindított speciális közfoglalkoztatást, ami 2016-ban startolt el, majd később kapott még egy esélyt, nem élesztik fel. Ezzel pedig egyesek előtt talán a leges-legutolsó menekülési út aki lezárult - kész, vége: ők mindenből kimaradnak - írja a hvg.hu.