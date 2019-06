Ezrek tüntetnek az Akadémia mellett

"Szabadságot a tudománynak! Szabadságot az Akadémiának" jelszóval hirdetett tüntetést az Akadémiai Dolgozók Fóruma vasárnap délutánra a kutatóintézeti rendszer államosítása miatt. Az Index helyszíni tudósítása szerint fél három körül két-háromezer ember lehetett a téren.

A demonstráció előzménye, hogy a Palkovics László vezette Innovációs Minisztérium az MTA kizárásával, az Akadémiával való konzultáció és megkérdezése nélkül elkészítette a kutatóintézeti rendszer teljes átalakításának tervezetét, mely szerint erővel vennék el az MTA kutatóintézeteit, az Akadémiát pedig vagyona átadására kényszerítenék - olvasható a portál cikkében.

A héten kiszivárgott tervezet értelmében az MTA-tól elvennék mind a tizenöt kutatóintézetét, azokat kiszerveznék egy újonnan létrehozandó intézménybe, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba, amelynek irányításában meghatározó befolyása lenne a kormánynak. Az MTA-t törvénnyel akarják kötelezni arra, hogy a kutatóintézetekhez kapcsolódó teljes akadémiai vagyont ingyenes használatba adja oda, vagyis az intézetek mellett az MTA vagyonának meghatározó részét is elvennék. Ez gyakorlatilag államosítást jelent.

Az MTA álláspontja ezzel szemben továbbra is az (amit csütörtökön jegyzékbe foglalva át is adtak az ITM-nek) , hogy a kutatóhálózat maradjon az akadémiánál a kormány céljait jobban támogató új irányítási struktúrával. A törvénytervezettel kapcsolatban az MTA jelezte, nem fogadják ezt el, amire Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy reagált, hogy ezt nem is az Akadémiának, hanem a Parlamentnek kell elfogadnia. Fiatal kutatók levelet is írtak Orbánnak, félnek, egy teljes tudósnemzedék veszhet el - emlékeztet a hvg.hu.

A Fővám téri Corvinus Egyetemhez meghirdetett gyülekezőhelyen fél három körül két-háromezren voltak, többségben középkorúak, de sok a fiatal is, és néhány idősebbet is látni a portál tudósítói szerint.

"Az államosítás nem innováció", "Hetedik parancsolat: Ne lopj! (És ne tőlünk!)", "Az állam nem támadhat rá a nemzet tudósaira", "Töriből csak a Rákosi-korszakig jutottatok?", olvasható többek között a táblákon.

A demonstrálók a Fővám térről az MTA-épülethez vonulnak, érintve "a kormány tudományosság elleni intézkedéseinek stációit", így az ELTE Bölcsészettudományi kart és a CEU-t. Minden megállónál különböző felszólalók mondanak majd beszédet.