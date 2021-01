Ezt kell tudni az orosz vakcináról

Az orosz vakcina beszerzése örömteli hír, a szennyvízminták alapján pedig kedvező a vírus terjedésének prognózisa - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki cáfolta azt is, hogy a dublőre kapott volna oltást.

Az elmúlt napon 1311 fővel 356 973 főre nőtt hazánkban a koronavírus-fertőzöttek száma - ismertette a friss járványügyi adatokat az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az elhunytak száma sajnos minden nap 100 körül alakul, tegnap is 98 többségében idős, krónikus beteg halt meg, így az elhunytak száma 11 811 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 237 362 fő, az aktív fertőzöttek száma 107 800 főre csökkent. 3959 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 138 983 fő kapott oltást, közülük 5815 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is megtörtént. Az idősek beoltása fontos, mivel ők nagy veszélyben vannak - mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos arra kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy akik még nem oltatták be magukat, jelentkezzenek az oltásra.

Az oltás után is be kell tartani a védelmi intézkedéseket

A második oltás után 7-10 nappal alakul ki a teljes védettség a Covid-19 fertőzéssel szemben. Jelenleg viszont még nagyon kevés ember van beoltva, ezért a beoltott személyeknek is be kell tartaniuk a védelmi intézkedéseket, higiénés szabályokat. A szennyvízben mért minták is kedvezően alakulnak, pedig Európa több országában romlott a helyzet, és már a harmadik hullámra készülnek. A szennyvíz-adatok 7-10 nappal jelzik előre, várható-e további növekedés a fertőzésben. Győrött, Pécsett és Szombathelyen ugyanakkor növekvő tendenciát mértek a szennyvízben.

Csak a vakcina megoldás a vírus terjedésének megfékezésében - mondta Müller Cecília. Ezzel lehet elérni az úgynevezett nyájimmunitást. Folyamatosan figyelik a vírus mutálódását is a népegészségügyi központban. Az oltóanyagok hatásosságát is befolyásolja, mennyire mutálódott a vírus, kisebb mértékű mutáció még nem befolyásolja a hatásosságot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ vírus-referencia-laboratóriumában folyamatosan felügyelik az új mutánsokat, köztük a brit vírusmutánst is. Utóbbit sikerült egy beteg mintájából kitenyészteni, ez segíti a magyar vakcinafejlesztést. Az a cél, hogy a magyar vakcina minden vírusmutáns ellen hatásos legyen.

Jó hír az orosz vakcina

Nagyon jó hír, hogy Szíjjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentős mennyiségű orosz Szputnyik V vakcina vásárlásáról megállapodást írt alá - mondta Müller Cecília. A Nemzeti Népegészségügyi Központ meggyőződött a vakcina gyártásának biztonságosságáról és a vakcina hatásosságáról. A Szputnyik egy vektorvakcinával viszi be azt az információt a szervezetbe, amely az immunrendszert ellenanyag termelésére készteti a vírussal szemben. Az adenovírusok nem tudnak szaporodni, nem okoznak megbetegedést, a két oltás során két különböző adenovírussal adják be az oltást. A két oltást 21 napos különbséggel adják be.

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert rendőr-alezredes elmondta: azokkal a vendéglátóhelyekkel szemben, amelyek arra készülnek, hogy a szabályok ellenére kinyitnak, intézkedni fognak. Hiába készülnek úgy egyes vendéglátósok, hogy a vendégek náluk tudják a megfelelő távolságot tartani.

Várandós kismamák számára még nem engedélyezték egyik vakcinát sem, nincs olyan vakcina a piacot, amelyet erre megfelelően teszteltek. Müller Cecíliáról azt terjesztik, a dublőre kapta meg az oltást: ezt az országos tisztifőorvos cáfolta. A második oltásra is van már időpontja.