Ezt lépte az MNB

Az MNB monetáris tanácsa 0,9 százalékon hagyta a jegybanki alapkamat szintjét keddi ülésén, és a kamatfolyosón sem változtatott.

A mai döntés megfelelt a piaci várakozásnak.

Idén januárban a testület tagjai ellenszavazat nélkül döntöttek az alapkamat 0,9 százalékon tartásáról és a kamatfolyosó változatlanul hagyásáról, de megerősítették, hogy a tanács felkészült a monetáris politika fokozatos és óvatos normalizációjára, amelynek megkezdése a tartós inflációs folyamatok függvénye.

Ezt mai MNB-elnöki parlamenti meghallgatásán megerősítette Matolcsy György is. Szavai szerint "az MNB normalizációs szakaszban van" és hangsúlyozta, hogy a jegybank számára továbbra is kizárólag az inflációs cél elérése számít 6-8 negyedéves időtávon. Azt is gyorsan hozzátette, hogy "semmilyen jegybanki döntés nem alapozódik a hiúságra" - ezzel cáfolta, hogy számára fontos volna, hogy az MNB minél tovább kihúzza szigorítás nélkül. Egy további megjegyzése szerint pedig jó hír, hogy az infláció újra a 3 százalék közelébe került, mert így lesz az MNB-nek mozgástere, ha válságot kell újra kezelni.