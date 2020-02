Ezt teszi a magyar gazdasággal a koronavírus - új prognózis érkezett

Kína szerepe a világgazdaságban egyre nagyobb, emiatt a koronavírus az egész világra hatással lehet. A 340 forintos euró már a jegybanknak sem tetszik, a régió részvénypiaca pedig ígéretes befektetés lehet - vélik az Amundi szakértői.

A piacokon most az első számú kockázatnak a koronavírus számít - állapította meg Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója.

Más izgalmak is történtek már az idén, az év elején Kászim Szulejmáni iráni vezető likvidálása okozott felfordulást, majd a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodásra figyelt a piac. Január végén jelentek meg az első hírek a koronavírusról, és Citi friss felmérése szerint a szakértők ezt tartják most a világgazdaság alakulására nézve a legnagyobb rizikónak.

A vírust az egész világ megérzi

Kína szerepe a világgazdaságban egyre nagyobb, ha az ottani gazdaság lefékez, azt Magyarország is megérezheti. A koronavírus a 2003-as SARS-nál is nagyobb hatású, a fertőzöttek száma néhány nap alatt meghaladta a SARS-os esetekét. Kína részesedése eközben a világ GDP-jéből 2003 óta 4-ről mostanra 16 százalékosra nőtt. Forián-Szabó úgy becsüli, a világgazdasági hatása a vírusnak 0,1-0,2 százalékos lehet, főleg a közlekedés és a turizmus érezheti meg a járványt.

A vírus ellenére a feltörekvő piacokon 4 százalék fölötti növekedést várnak a szakértők a következő években, igaz, Kínában lassul a GDP bővülése. Az inflációs várakozásokat lefelé húzza majd a kőolaj árának csökkenése. A piacoknak az alacsony infláció ideális terep, a hozamok alacsonyak maradtak, a Fed újraindította a mennyiségi lazítási programot, és a többi jegybank is élénkít.

Magyarország lassulhat

Kész csoda volt, amit a magyar gazdaság eddig művelt - mondta Forián-Szabó. Ez örökké nem marad így, az MNB által vázolt makropálya reális, e szerint 3,5 százalék környékére csökkenhet az éves GDP-növekedés. Ezt a mai, 4,5 százalékos GDP-növekedésről szóló adat is megerősíti, a pesszimista, 3 százalék alatti prognózisoknak pedig ellentmond.

Az infláció külső hatásra csökkenhet, bár a maginfláció magas maradhat. Az MNB azonban megmenekülhet a szigorítástól. A forint minden régiós valutához képest gyengült, ennek az a magyarázata, hogy Magyarországon a legenyhébb a jegybank, itt a leglazább a monetáris politika.

Kérdés, hogy az MNB meddig nézi ölbe tett kézzel a forint gyengülését

- mondta Forián-Szabó. Nagy Márton MNB-alelnök csütörtökön éreztette, hogy a 340 forint körüli euróárfolyam már kicsit sok a jegybanknak is.

A magyarországi kötvénypiacon a rövid hozamok emelkedhetnek, fél százalék körüli három-hat hónapos hozamokat várnak az Amundinál. A hosszú hozamokra a nemzetközi kötvénypiacok is hatnak, a németországi hozamok alacsonyak, emiatt a magyarországi hosszú hozamok is 2 százalék körüli szinten maradhatnak.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. akár le is állíthatná a kibocsátásokat, ha tovább nyomná a Magyar Állampapír Pluszt (MÁP+), de úgy tűnik, nem ez a cél. Az olcsó intézményi finanszírozást is fenn akarja tartani az államadósság-kezelő.

Trumpnak szurkol a piac

Az Egyesült Államokban elnökválasztás lesz az idén, és a piac annak szurkol, hogy Donald Trump maradjon a következő négy évben is az USA élén. Általában kedvező hatással van a részvénypiacokra, ha az amerikai elnök kiszolgálja a második ciklusát is. A vállalati eredményvárakozások nem voltak magasak, mégis nagyot emelkedett tavaly a piac. Az eredményvárakozások szerint az idén is csupán 8-10 százalékkal nőhet a cégek nyeresége.

A fejlett piacokon az árazás alapján drágák a részvények, de ennek önmagában nincs sok jelentősége, a profitokból számolt hozamok ugyanis az állampapírhozamokhoz képest jónak számítanak. Az USA-ban 5-6 százalékos hozamot lehet elérni a részvényekkel, miközben az állampapírok hozama 2 százalék körül van, Európában pedig még nagyobb a különbség.

A fejlődő részvénypiacokban lehet a legnagyobb lehetőség, sokkal olcsóbbak a részvények, mint a fejlett piacokon, ráadásul az olló a koronavírus megjelenése óta még nagyobbra nyílt. A mi régiónk komoly lemaradásban van a többi piachoz képest. A részvények ebben a térségben olcsók, miközben a kötvényhozamok egyre közelebb állnak a fejlett piaciakhoz.