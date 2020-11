Ezt üzente Majkának Müller Cecília

A települések 91 százalékán találtak már fertőzött személyt, de máshol is lehetnek, csak még nem mutatták ki náluk a betegséget. Müller Cecília örül, hogy Majka hazatérhetett a kórházból.

Hatályba léptek az időseket védő vásárlási sávra vonatkozó intézkedések - mondta Kiss Róbert rendőr-alezredes az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Hétköznap reggel 9 és 11 óra, hétvégén 8-10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak az élelmiszerboltokban, a drogériákban és a gyógyszertárakban. A vásárlók életkorát az üzlet vezetőjének kell ellenőriznie, ha a fiatalabbak vannak a boltban, azokat el kell küldeni. Ha nem mennek ki maguktól, a rendőrséghez kell fordulni, hogy intézkedjen.

Tegnap 294 személlyel szemben intézkedett a rendőrség a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, összesen már 7826 maszkviselés miatti intézkedés történt. Az üzletek korlátozott nyitvatartását is megszegték több esetben, két helyet emiatt ideiglenesen bezártak tegnap. Bezártak egy presszót, ahol játékversenyt rendeztek, és közben szeszesitalt szolgáltak ki.

Minden településen lehet már fertőzött

Az elmúlt napon 3929 újabb fertőzöttet regisztráltak, ezzel 181 881-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. 133 853 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, a főváros és Pest megye a leginkább érintett. A településen 91 százalékán van jelen már igazolt fertőzött személy, de a többi településen is lehetnek fertőzöttek, akiket laboratóriumi vizsgálattal még nem azonosítottak.

Elhunyt 117 többségében idős, krónikus beteg, de voltak fiatalok is, 33 és 101 éves kor között voltak az áldozatok. Jelenleg 7598 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 638-an vannak lélegeztetőgépen. A kórházi kezelésre szoruló betegek száma növekszik, de talán már nem exponenciális mértékben, mint korábban. Zajlik a pedagógusok és az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók tesztelése, minden az intézményekben dolgozó munkavállaló számára elérhető a teszt.

Az idősek számára azt tanácsolja az országos tisztifőorvos, hogy ha lehet, egyáltalán nem menjenek zsúfolt helyekre, inkább kérjék a családtagok segítségét, ha muszáj, akkor a védett sávban menjenek boltba, gyógyszertárba vagy drogériába.

Így kell tesztelni

A teszt használatával kapcsolatban azt mondta Müller Cecília: két csík van rajta, egy C jelzésű, ez a kontrollcsík, amely azt mutatja meg, sikerült-e megcsinálni a tesztet, a másik pedig a tesztcsík, ennek T szokott lenni a jele. A teszt akkor érvényes, ha a C csík elszíneződött. Ha a tesztcsík is elszíneződött, akkor pozitív a teszt, ha a tesztcsík nem színeződött el, csak a kontrollcsík, akkor negatív. Ha a kontrollcsík sem jelent meg, akkor a teszt értékelhetetlen, meg kell ismételni.

Hadd fejezzem ki az örömömet, hogy hazatérhetett a kórházból - mondta Müller Cecília egy újságírói kérdésre válaszolva, amely egy kórházból kiengedett énekesre, valószínűleg Majkára vonatkozott. Az énekest pozitív teszttel engedték ki a kórházból. Ilyen esetben utánkövetés zajlik, előfordulhat, hogy hosszasan ad még pozitív mintákat, de már nem szorul kórházi kezelésre. A kezelőorvoson múlik, de általában, ha már 21 napja nincs tünete, akkor egészségesnek számít - mondta az országos tisztifőorvos.

A járvány kezdete óta a fertőzöttek 2,6 százaléka volt egészségügyi dolgozó, ez viszonylag kedvező szám, mivel világszerte 10-15 százalék körül van az arány.