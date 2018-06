Falba ütköztek a horgászok - megszólalt a fideszes képviselő

Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a horgászok, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza-tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Megoldást csak őszre ígérnek - értesült a hvg.hu.

Lassan már sehol nem lehet lemenni a Tiszára, pedig kiváltottuk az országos horgászengedélyt - idézi a portál a horgászok panaszait. A folyó városhoz közelebbi szakaszain, sok helyen kint a tábla: Magánterület, belépni tilos.

Kiderült, hogy teljesen jogosan tették ki a tiltó táblákat, hiszen kibéreltek egy szakaszt a partot is kezelő területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól, majd a 20-30 méteres szakaszt néhányan be is kerítették, többen kis stégeket is építettek a vízre. Így aztán hiába a 21 ezer forintos engedély, csak "pálya széléről" lehet nézelődni. A horgászok a vízügytől kapott instrukciók szerint ott dobhatják be a pecájukat, ahol nem zavarják az elhelyezett úszóműveket - olvasható a portálon.

Pénzt legalább nem kérhetnek

Tavaly a Tisza szegedi szakaszán összesen 266 szerződést kötött a vízügyi hatóság, ebből 242 bérlő 25 négyzetméternél kisebb úszómű kihelyezésére bérelte ki az adott szakaszt. Ez valóban azt jelenti, hogy a Tisza szegei partszakaszából hat kilométert lefoglalnak a kisebb úszóművekre kibérelt helyek, és 22 bérlet ennél nagyobb területet foglalhat el.

"Már tavaly év végén szerettük volna lezárni ezt az ügyet - mondta Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke, aki szerint az bonyolítja a helyzetet, hogy a vízfelület kezelője a horgász szervezet, míg a partért a vízügyi igazgatóságok felelnek. Az egyébként Fideszes képviselő szerint az lenne a megoldás, ha egyeztetés nélkül nem adhatnák bérbe a partszakaszokat. Szűcs azt ígérte, hogy a parlament őszi ülésszakára már benyújtják azt a módosító javaslatot, amely ezt a helyzetet rendezi majd. Ezt a nyarat azonban még ki kell bírni.

