FBI-ügy - megszólalt az MNB is

Az MNB is reagált a sajtóban megjelent ezermilliárdos pénzmosási ügyletekkel kapcsolatban, amelyet a jegybank "az összeg nagyságrendje miatt is nyilvánvalóan alaptalannak tart" - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleményéből.

Hétfőn a Magyar Nemzet Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásáról közölt cikket, amelyre a nap folyamán sorra reagált az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Legfőbb Ügyészség is, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) reakciója követett.

A jegybank közleményében azt írta: "az MNB - már csak a hírben szereplő összeg nagyságrendje miatt is - nyilvánvalóan alaptalannak, ugyanakkor a pénzügyi stabilitás veszélyeztetésére alkalmasnak tartja az egyik politikai napilap ma megjelent, ezermilliárdos pénzmosási ügyletekre, állítólagos hasonló nagyságrendű készpénzfelvételekre célzó írását. A pénzügyi rendszer, az ügyfelek biztonsága nem lehet a közéleti csatározások terepe."

A jegybank arra hívja fel a figyelmet, hogy a pénzügyi intézmények ma rendkívül szigorú szabályozói keretek között tevékenykedhetnek, a pénzügyi válság éveihez képest az elmúlt időszakban egyebek közt a fogyasztóvédelmet, a befektetők biztonságát, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozását meggátló jogszabályok kapcsán léptek érvénybe jelentős szigorítások az Európai Unióban és itthon is.

"Minden olyan kísérlet, amely a teljes magyar pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat próbálja - esetlegesen politikai érdekekből - alaptalanul kétségbe vonni, alkalmas lehet a pénzügyi rendszer hitelességének, stabilitásának csorbítására. Közéleti meggyőződésétől függetlenül ez senkinek sem lehet az érdeke" - fogalmaz a jegybank.

"Az MNB mindezek miatt elítéli az egyik hazai politikai napilapnak a hazai bankrendszer egyes szereplőinek tevékenységére vonatkozó, az ügyfelek megtévesztésére alkalmas, pénzmosási tevékenységre célozgató ma megjelent - megalapozott információkat nélkülöző - sajtócikkét" - olvasható a közleményben.

A jegybank szerint "az írás - amelynek közlése mögött vélhetően politikai szándékok állhatnak - még abban az esetben is alkalmas a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett bizalom és ezzel a pénzügyi stabilitás veszélyeztetésére, ha abban - első ránézésre is azonosíthatóan - nyilvánvalóan valótlan adatok szerepelnek. A cikkben szereplő 1300 milliárd forintnyi tranzakciós összeg például lényegesen meghaladja az újságban említett hazai nagybank (MKB) háztartási és vállalati betétállományának teljes összegét" - hangsúlyozza az MNB, majd felhívja a sajtó képviselőinek a figyelmét, hogy" még a politikai kampány időszakában is tartózkodjanak a magyar pénzügyi közvetítő rendszerbe vetett közbizalom és a pénzügyi stabilitás - megalapozatlan, nyilvánvalóan téves információkkal való - veszélyeztetésétől."

A kép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.