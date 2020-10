Fejfájós napok elé néznek a frontra érzékenyek

Egymást követik a frontok a következő napokban, fájhat is feje a frontérzékenyeknek emiatt. Szombaton ráadásul a szél is erőre kap - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Éjszaka a Tiszántúlon várható további eső, de hajnalra ott is megszűnik. Az ország középső tájain kitisztul az ég, de nyugaton ismét befelhősödik. Párássá válik a levegő, főleg a Nyugat-Dunántúlon és az északi völgyekben köd is képződhet.

Napközben általában felhős időre van kilátás, hosszabb időre csak az északkeleti, keleti megyékben süthet ki a nap. Hajnaltól elszórtan - előbb a Dunántúl északi részén, később keletebbre - valószínű gyenge eső.

Éjszaka a nyugati szél nagy területen, nappal a délnyugati szél már csak néhol élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél kissé hidegebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű.

Szombaton eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északkelet felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható eső, zápor előfordulhat, legnagyobb eséllyel a keleti megyékben. Az erős nyugati, északnyugati szél estére jelentősen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között várható.

Vasárnap hajnalra több helyen köd, alacsonyszintű rétegfelhőzet képződhet, amely lassanként feloszlik, a legtöbb helyen kisüt a nap. Délután nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami meg is vastagszik, és este a Dunántúl északi részén néhol az eső is elered. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de északon, északkeleten néhol már gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű - írják a meteorológusok.