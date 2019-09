Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fejlesztik Siófokot

Siófok félmilliárd forint kormányzati támogatást kap a tóparti Rózsakert és a siófoki kikötő környezetének felújítására - jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója.

A kormány a Balaton térségében közel 100 milliárd forint értékű fejlesztést valósított, illetve valósít meg annak érdekében, hogy Magyarország 2030-ra Közép-Európa vezető turisztikai térségévé váljon, és az üdülőrégió pozíciója erősödjön.

A turizmus a nemzeti össztermék 10 százalékát adja, és az elmúlt években évről-évre 10 százalékkal növekszik. Aranykorát éli az ágazat, tehát most kell beruházni, most kell befektetni, most kell megalapozni a jövőnket - fogalmazott a vezérigazgató.

A Balaton vendégkörének közel 80 százaléka belföldi. A térségben jelentős szálláshelyfejlesztések zajlanak, 254,5 milliárd forint értékben épülnek új szálláshelyek, újulnak meg panziók és szállodák, Siófok ebből 2,5 milliárd forinttal részesül - tette hozzá.

A Bahartban (Balatoni Hajózási Zrt.) az állam 6,6 milliárd forint értékben hajtott végre tőkeemelést a balatoni hajózás megújításáért. Emellett az elmúlt két évben a Balaton-partján 85 strand fejlődött, újult meg közel 5 milliárd forintból.