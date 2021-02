Fekete-Győr András a Momentum miniszterelnök-jelöltje

Fekete-Győr Andrást, a párt elnökét jelöli a Momentum miniszterelnöknek - írja a 444 a párt vasárnapi bejelentése nyomán.

A csapat tagja Cseh Katalin és Donáth Anna európai parlamenti képviselők, illetve Szél Bernadett és Hadházy Ákos független parlamenti képviselők is. Hadházy arról is beszélt, hogy őt is felkérték miniszterelnök-jelöltnek, de nem vállalta el - olvasható a portálon.

Fekete-Győr András azt mondta, pontot kell tenni egy elhazudott, elcsalt, ellopott rendszerváltás végére. Azt ígérte, nyugati országot akarnak építeni.

"Basszus, nehogy már" visszafelé tegyük meg a honfoglalást - fogalmazott.

Korrupcióellenes ügyészséget ígért, illetve azt, hogy csatlakozunk az európai ügyészséghez.