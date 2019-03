Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Féláron jár a bérlet, az önkormányzat állja a cechet - aranyélet Fehérváron

Annyira jól teljesít a székesfehérvári gazdaság, hogy áprilisban a dolgozói bérletek árának felét az önkormányzat fizeti - legalábbis ez a hivatalos verzió.

Nagyon jól megy mostanában Székesfehérvárnak, ugyanis miután februárban bejelentették, hogy minden 65 évnél idősebb helyi lakosnak 5 ezer forintos egyszeri támogatás jár, most a dolgozói bérlet árának felét fizeti az önkormányzat.

"Székesfehérvár önkormányzata közvetlenül támogatja azon munkavállalókat is, akik közösségi közlekedéssel jutnak el a munkahelyükre. Cser-Palkovics András polgármester javaslatára, a költségvetéssel együtt fogadta el a testület, hogy áprilisban a teljes árú, úgynevezett dolgozói bérlet árának felét átvállalja az önkormányzat, azaz a bérlet a szokásos ár feléért vásárolható meg" - olvasható a szekesfehervar.hu oldalon.

Az április havi összvonalas felnőtt bérlet így 3500 forintért, a K-s havi bérlet 3940 forintért, a negyedéves bérlet pedig 16042 forintért vásárolható meg most. A szolgáltató kiesett bevételét pedig az önkormányzat téríti meg. A kedvezményhez ráadásul semmilyen igazolásra nincs szükség, a jegypénztárakban ezen az áron juthatnak hozzá, de természetesen ezek a bérletek is csak bérletigazolvánnyal együtt érvényesek.

"A tavalyi rekordösszegű iparűzésiadó-bevétel tette lehetővé az április félárú bérlet biztosítását, ami a helyi gazdaságban dolgozó emberek munkájának eredménye, akiknek a munkáját is szeretnénk megköszönni ezzel a kedvezménnyel" - mondta Székesfehérvár fideszes polgármestere. Cser-Palkovics András szerint a jövőben is gondolkodik hasonló kedvezményeken az önkormányzat, ha a város gazdaság teljesítménye ezt lehetővé teszi, hiszen a fenntartható közlekedést is szolgálja a kedvezményes bérlet.