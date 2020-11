Felborítja a budapesti közlekedést a járványhelyzet

Az éjszakai járatok vonalán péntektől új menetrendet vezet be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az egészségügyi dolgozók a BKK járatain is újra díjmentesen utazhatnak, már megvásárolt bérletük árát pedig visszatérítik.

A BKK közleményében azt írta: a nappali közösségi közlekedési járatokat a kijárási korlátozásoktól függetlenül változatlan menetrenddel indítják, hogy azok is biztonsággal eljuthassanak a munkahelyükre és haza, akik nem 8 és 16, vagy 9 és 17 óra között dolgoznak. A BKK a következő időszakban kiemelten vizsgálja majd a járatok kihasználtságát és azt, hogy az alapján milyen intézkedéseket szükséges még megtennie - idézi a bejelentést az MTI.

Az éjszakai járatok közlekedése péntektől módosul. E szerint minden járat továbbra is közlekedik, új menetrendjük szerint azonban Budapest belső területén 15 percenként indulnak a buszok, a külsőbb kerületek központja, illetve a nagyobb lakótelepek felé tartó járatok 30 percenként, az ezeken túli külső területek felé közlekedők pedig 60 percenként követik majd egymást. Az éjszakai járatok új menetrendje rövidesen elérhető lesz a BKK weboldalán.

A BKK járatai a járványügyi védekezésekkel összhangban már szeptember óta maximális kapacitással közlekednek és a reggeli időszakban a szokásosnál sűrűbb menetrend szerint indulnak, hosszabb idősávban, egészen reggel 9 óráig biztosítva a csúcsidei járatsűrűséget egyebek közt a teljes metróhálózaton, a nagykörúti, a kiskörúti villamosvonalakon, a budai fonódó villamoshálózaton, valamint a Rákóczi úti buszvonalakon.

A kormányrendeletben meghatározott, 15 és 19 óra közötti délutáni csúcsidőben a BKK a lehetséges legtöbb jármű forgalomba állításával fokozatosan sűríti a legkihasználtabb járatait a 3-as és a 4-es metró, az 1-es, a 4-es, a 6-os villamos vonalán, a budai fonódó villamoshálózaton, a Rákóczi úti tengelyen közlekedő buszjáratok és további, nagy kerületközpontokat, lakótelepeket kiszolgáló járatok (így a 9-es, a 23-as, a 31-es, a 32-es, a 85-ös, a 95-ös, a 105-ös, a 151-es, a 159-es busz, valamint a 76-os és a 79M trolibusz) vonalán.

Szerdától a helyi és a helyközi járatokon, így a BKK járatain is díjmentesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók, valamint a koronavírus elleni védekezésben közreműködő orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók. Ehhez az egészségügyi dolgozóknak és az érintett hallgatóknak is be kell mutatniuk egyebek mellett az őket foglalkoztató egészségügyi intézmény által kiállított, a kormányrendeletben található igazolást. Hozzátették ugyanakkor, hogy a BKK átmenetileg, november 17-ig elfogadja az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek kiállított, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolványt, ideértve a szakmai kamarai tagsági kártyákat is.

Azon díjmentes utazásra jogosult egészségügyi dolgozóknak, hallgatóknak, akiknek érvényes bérletük van, annak árát a BKK időarányosan visszatéríti. Ehhez méltányossági kérelmet kell benyújtani, amelyre jelenleg kizárólag személyesen, a BKK ügyfélközpontjaiban, illetve a központi ügyfélszolgálaton van lehetőség.

A BKK azt is közölte, hogy változik a BKK jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartása is: a pénztárak mindennap egységesen 5.30 és 19 óra között tartanak nyitva, kivéve a Corvin-negyednél található konténerépületben elhelyezett pénztárat, amely hétfőtől péntekig 6 és 18 óra között várja a vásárlókat. A BKK összes ügyfélközpontja 7 és 19 óra között tart nyitva. A Liszt Ferenc-repülőtéren található ügyfélközpontok viszont átmenetileg bezártak.