Félezer magyar faluban nem lehet cigit venni

Budapestről nem látszik, de pontosan 563 olyan falu van ma Magyarországon, ahol nem lehet cigarettát vásárolni. A koncessziós pályázat nélkül kijelölt nemzeti dohányboltok viszont szaporodnak.

Egyre kevesebb koncessziós nemzeti dohánybolt működik az országban, ellenben az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (NDN) 2015. áprilisa óta nem írt ki új pályázatot, hanem azóta csak spontán kijelöléssel, pályázat nélkül ítéltek oda trafikokat a kiválasztottaknak. A kijelölés az NDN saját hatáskörében lezajló folyamat, csak semmire nem kötelező javaslatot kérhetnek az önkormányzatoktól a kijelölt személlyel kapcsolatban, de végül Esküdt Gábor vezérigazgató szava dönt.

Az állami cég weboldalán elérhető aktuális lista szerint jelenleg 641 kijelölt trafikos van az országban, közülük feltűnően sok tartozik a Coop lánchoz. Nem csak kis falvakról van szó, hanem budapesti, szombathelyi és soproni boltokról is. Tavaly novemberben még 601 volt a kijelölt trafikosok száma, idén májusban pedig 615 egység. Tehát azóta még 26 nemzeti dohánybolt működik állami pályáztatás nélkül, spontán kijelöléssel. A rendes koncessziós trafikok száma közben 5273 darabra csökkent a NAV listája szerint, egy éve még 5334 koncessziós dohánybolt működött, májusban pedig ez a szám 5304 darab volt.

Sok helyen utazhatnak a cigiért

Korábban azt közölte a Napi.hu kérdésére az NDN, hogy csak miniszteri döntést követően jogosultak pályáztatással kapcsolatos felhívást közzétenni. A társaság pedig ilyen utasítást nem kapott. A felettes szerve a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, de tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda is segíti. Budapestről pedig nem látszik, de 563 olyan kis falu is van az országban, ahol egyáltalán nem lehet cigarettát vásárolni, mert se koncessziós, se kijelölt trafikos nincsen. Ezeket az NDN egyszerűen ellátatlan településeknek nevezi. Többségük baranyai, somogyi, szabolcsi, zalai község, néhány száz lakossal.

A jövőben pedig még tovább csökkenhet a nemzeti dohányboltok száma, ugyanis még december elején elfogadta az Országgyűlés a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő törvények fideszes kezdeményezésű módosítását. A módosítással a jövőben nem háromezer, hanem négyezer emberenként adható ki trafikkoncesszió. Viszont bővült a dohányboltban árusítható termékek köre az ízesített, hűtés nélkül eltartható tejitalokkal, a papír zsebkendővel, illetve egyes cukorárukkal, például gumicukorral, vajkaramellával, illetve köhögés elleni cukorkával. Az eddigi tapasztalatok szerint a zsákfalvakban az idők végezetéig lehetne pályáztatni, akkor sem akadna jelentkező az üzletre. Viszont ennyi árusítható termékkel már lehet, hogy akadna, aki látna fantáziát az üzletben.

Precíz behajtás

Nem olyan elképesztően nagy üzlet trafikosnak lenni, de azért például az öt budapesti trafikot üzemeltető Vudent Cigarette Bt. 2018-ban 988 millió forintos forgalmat bonyolított a beszámolója alapján, és 22,6 millió forintos profitot könyvelhetett el. Az NDN Zrt. azonban jól teljesít, megújult a weboldala, ahova egy közel 2 perces bemutatkozó film is felkerült. Ebből derül ki, hogy évente 400 millió bejövő forgalmi adatot dolgoznak fel. "Gazdasági osztályunk nagy fokú hatékonysággal és precizitással menedzseli a koncessziós díjak beszedését" - hangzik el a videóból. A trafikok katonás rendben fizetnek is.

A 2015-ös költségvetés a dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díjából egymilliárd forint bevételre számított, ez 826 millió forint volt a 2014-es büdzsében, ami akkor némileg alultervezettnek tűnt. A 2019-es költségvetés viszont már 1,3 milliárd forint koncessziós díjból származó bevétellel kalkulált, mely két részből tevődik össze, egyrészt a dohánytermék-kiskereskedők által fizetendő koncessziós díjból, másrészt Országos Dohányboltellátó Kft. által fizetendő 400 millió forint összegű koncessziós díjból. A 2020-as büdzsé pedig már 1,4 milliárd forint koncessziós bevételre számít.

A nemzeti dohányboltokban is folyamatos a drágulás az uniós és hazai adótörvények miatt és ez jövőre sem fog változni. A Napi.hu is írt arról, hogy hiába drágulnak nagymértékben a dohánytermékek, a fogyasztás emelkedik, ráadásul nem a spórolós finomra vágott dohány forgalma nő, hanem a dobozos cigarettáé. Lesz még drágább is, de egy év alatt 12,1 százalékkal lett drágább a dohány.