Az idei nyaralás is ugrik?

Úgy tűnik, idén nem igazán lesz nyaralási szezon, a tavaszi hosszú hétvégék biztosan ugrottak, de a magyarok nyárra sem nagyon terveznek vakációt külföldön.

A magyar felnőttek többsége azzal számol, hogy július-augusztusban valószínűleg már lesz lehetősége nyaralni, de a tervezésnél nagyobb részük egyelőre óvatos, különösen a külföldi utak esetében - derül ki a Reacty Digital és a G7 együttműködésében készült felmérésből. Mindez arra utal, hogy az idei nyár hasonló lehet a hazai turizmusban, mint a 2020-as volt.

A felmérésben megkérdezettek nagyjából 70 százaléka vélekedett úgy, hogy március 15-én még belföldön sem lehet utazni, de 50 százalék felett volt ez az arány húsvét esetében is. Pünkösdre már kissé optimistábbak a várakozások, de még így is a válaszadók alig harmada bízott benne, hogy foglalhat majd szállást május végére magyarországi szállodába. Ráadásul közülük is csak kevesek tervezik, hogy meg is teszik ezt: a tavaszi hosszú hétvégéken a felmérésbe bevontak mindössze 5-7 százaléka akart biztosan belföldön utazni.

A külföldi utakkal kapcsolatban még borúlátóbbak a magyar felnőttek. A nagy többség azt gondolja, hogy tavasszal még nem hagyhatja el az országot. A felmérés alapján még a nyári hónapokban is csak minden nyolcadik-tizedik magyar felnőtt utazna külföldre, miközben ennél sokkal többen bizonytalanok. Bár ennek részben anyagi okai vannak, hiszen az utazási szándékban jövedelem alapján elég nagy különbségek vannak az egyes társadalmi csoportok között, de a biztosan utazók aránya így is kifejezetten alacsony.