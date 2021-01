Felszólítást kaptak az I. kerületi kutyások

A Budavári Önkormányzat a helyi kutyatulajdonosok figyelmét arra hívja fel Facebook-oldalán, hogy egy hónapnyi türelmi idő után februártól a közterület-felügyelők bírságolhatnak, ha valaki nem tartja be a kerületben érvényes kutyatartás szabályait.

A Budavári Önkormányzat szerint az elmúlt két hónapban sok kutyasétáltatással kapcsolatos panasz érkezett az önkomrányzathoz az Európa ligetet és a Tóth Árpád sétányt érintően.

Ennek kapcsán az önkormányzat egyrészt arra emlékezteti a kutyatartókat, hogy az Európa liget nem kutyafuttatásra kijelölt terület, így ott kötelező a póráz használata, míg a Tóth Árpád sétányon napnyugtától másnap reggel 9 óráig sétáltathatók póráz nélkül a kutyák.

Ennek kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy 2021. februártól lejár az egy hónapnyi türelmi idő és a közterület-felügyelők a kutyasétáltatás szabályait ignoráló kutyásokat ténylegesen szankcionálni fogják: vagy közigazgatási eljárást kezdeményeznek a Budavári Önkormányzat Jegyzőjénél vagy közigazgatási helyszíni bírságot szabnak ki.

Emellett az önkormányzat arra is felhívja a figyelmet, hogy az állatok védelméről és kíméletéról szóló törvény (Ávtv.) az állatvédelmi bírság alapösszegét 15 ezer forintban határozza meg, ami ismételt szabályszegés esetén akár 120 ezer forintig is terjedhet.

A közterület-felügyelők 2021 februárjától az oltási könyv meglétének ellenőrzését is feladatul kapták azzal a kiegészítéssel, hogy annak meglétét elfogadottnak tekintik abban az esetben is, ha a kutyát sétáltató azt lefényképezve a telefonján mutatja be az ellenőrzés során.

Emellett a közterület-felügyelők az állatokba ültetett chipek meglétét is ellenőrzik, melynek meglétét szintén jogszabály mondja ki. E szabály megszegéséért a kisállattulajdonosok 45 ezer forintnyi bírságot kaphatnak.