Felvételi: van egy rossz hírünk, de több jó is

Csütörtök este lesznek nyilvánosak az egyetemi ponthatárok. Az újdonsült egyetemistáknak azonban rossz hír, hogy idén a Pont Ott Partin nem ünnepelheti, hogy bekerültek valamelyik felsőoktatási intézménybe, a buli ezúttal ugyanis elmarad a koronavírus miatt.

A TanfolyamOKJ.hu OKJ képzéseket közvetítő portál viszont azok számára, akiknek esetleg nem sikerült a felvételi, összegyűjtötte, merre indulhat el.

Pótfelvételi

A legkézenfekvőbb lehetőség a pótfelvételi eljárás, melyre várhatóan július végétől augusztus elejéig lehet majd jelentkezni. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akik a hagyományos felvételi eljárás során semelyik felsőoktatási intézménybe nem kerültek be, vagy egyáltalán nem is jelentkeztek.

Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételiben már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni, a felsőoktatási intézmények pedig jellemzően már csak önköltséges formában indított képzésekre vesznek fel jelentkezőket.

További pontok szerzése

Ha a pótfelvételi sem hozza meg a várt eredményt, további pontokat is lehet gyűjteni a következő, őszi felvételi időszakra, például szintemelő érettségi vagy nyelvvizsga letételével, de alkalmasak lehetnek erre a szakképzést adó tanfolyamok is. Azonban 2020. szeptember 1-jétől itt változás jön: az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ-t) a Szakmajegyzék váltja fel. A még érvényben lévő 759 szakma helyett pedig mindössze 174 alapszakma közül válogathatnak majd a Szakmajegyzékben a tanulni vágyók.

A TanfolyamOKJ.hu ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy ebben a formában két szakma megszerzése továbbra is ingyenes marad, az állam pedig az első és a második alapszakma megszerzése mellett egy szakmai képzésben megszerezhető szakképesítést is támogat.

A nappali tagozatosok jogosultak diákigazolványra, családi pótlékra (annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét), árvasági ellátásra, egészségbiztosításra. Az esti tagozaton tanulók estis diákigazolványt igényelhetnek.

Az új rendszerben jelentősen lecsökkent a választható szakmák száma, több népszerű szakma teljesen kikerült a jegyzékből.

Felnőttképzések

Számos felnőttképző intézmény indít OKJ-s tanfolyamokat, ahol rövidebb idő alatt szerezhetik meg a szakmai végzettséget a jelentkezők, mint az iskolarendszerű képzések során. Bár a felnőttképzések nem ingyenesek, nem jár a jelentkezőknek diákigazolvány, mégis nyújthatnak előnyt a tanulóknak, például azzal, hogy igyekeznek alkalmazkodni a munkaerő-piaci kereslethez, és sok esetben partnercégekkel együttműködve segítenek a végzett tanulóknak az elhelyezkedésben.

A tanfolyamok többféle ütemezésben indulnak, így munka mellett is el lehet őket végezni, illetve mivel ezek piaci alapon működő iskolák, így jobb körülmények közt, modernebb eszközökön sajátíthatják el a diákok a választott szakmát" - vélekedett Szabó Andrea, a TanfolyamOKJ.hu munkatársa.

A TanfolyamOKJ.hu továbbá kiemeli, hogy az OKJ képzéssel nem fogynak az államilag finanszírozott félévek sem, így ugyanannyi ideig lehet tanulni állami ösztöndíjas formában, mint azok, akik nem szereztek OKJ-s végzettséget.

Az OKJ-s végzettségért akár 32 többletpontot is lehet kapni, amennyiben olyan felsőfokú vagy emelt szintű OKJ képzésben vett részt valaki, amelyhez hasonló szakterületen tanulna tovább egy felsőoktatási intézményben. Erről az adott egyetemek, főiskolák döntenek jellemzően.

Fontos változás azonban, hogy a felnőttképzők már csak 2020. decembert 31-ig indíthatnak OKJ-s képzéseket, ezért az idei évben minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a tanfolyami formában elvégezhető szakképzések iránt. A megszerzett szakmai végzettségek nem vesznek el, ugyanolyan teljes értékű szakmai bizonyítványnak számítanak a szakképzés változásai után is, tehát jövőre plusz pontokat érhet egy megszerzett OKJ-s bizonyítvány.