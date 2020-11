Fertőzött embereket kényszeríthetnek munkára - veszélyben a nyugdíjasok

A kormány tesztelési kampányában nem jutott elég teszt a szociális szférában dolgozóknak, miközben rémes történetek érkeznek egyes vidéki intézetekben kialakult járványhelyzetről.

Örülnek ugyan, hogy a fél éve követelt rendszeres teszteléseket végre elindította a kormány, de a gyakorlatban a házi segítségnyújtásban és a családsegítőkben dolgozóknak csak töredéke tud élni a lehetőséggel - mondta Migács Tibor, Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének (SZMDSZ) elnöke a Népszvának.

A nappali szolgáltatásokat végzők legfeljebb a helyi nyugdíjas klubban foglalkoztatott személyzetnek elegendő gyorstesztet kaptak, de a beteg, idős emberekhez naponta kijáró gondozókat már nem vették figyelembe a létszámnál. Ezt jelezte több kerületi polgármester is a múlt héten. Ferencváros a 178 szociális alkalmazottjára 25 tesztet kapott a kormányhivataltól, a szomszédos Józsefváros a 270 dolgozóra 22 darabot.

Migács Tiborhoz sok jelzés érkezik arról, hogy a kevés tünetet mutató, de pozitív munkatársakat munkavégzésre kötelezik, mert nincs elég ember a gondozottak ellátására. A szakszervezet egy Pest megyei, fogyatékosokat ellátó 120 fős otthonból kapott a jelzést, hogy 114 lakó betegedett meg, és a 36 gondozónőből is csak 12 tesztje lett negatív, őket a hatóság arra akarta kényszeríteni, hogy költözzenek be az intézménybe és úgy lássák el a munkájukat, de ebbe nem egyeztek bele. Így most műszakonként négy ember dolgozik. Máshol a mezőőrök viszik az ebédet az otthonba és ők is osztják szét, annyira nincs személyzet.