Feszültség a Fidesz felhőrégióiban?

Gyengülhet az alkupozíció

Valószínűleg csak egy erdélyi vagy felvidéki magyar politikus jut be a következő Európai Parlamentbe, néggyel kevesebb, mint ahányan most vannak - írja az Index. Ez jelentős érvágás a határon túli magyarságnak, és a Fidesznek is, mert a magyar kormánypárt ezeket a mandátumokat is hozzá szokta adni a sajátjaihoz, amikor amellett érvel, hogy az EPP-nek szüksége van a nagy létszámú magyar képviselőcsoportra.