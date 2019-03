Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fiatal házasok, figyelem! Ennyi pénzt ad az állam júliustól

Egyre több dolog derül a kormányzat különféle gyerekvállalási praktikáiról. A külföldön dolgozó magyarokra is gondolnak.

Már nemcsak az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban, hanem a bárhol külföldön szerzett társadalombiztosítási (tb) jogviszonyt is figyelembe veszik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylésekor, ha magyar állampolgárok igénylik a támogatást. Ugyanígy alap lehet bármely külföldön szerzett jogviszony a babaváró támogatás kérésekor is - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn egy XIII. kerületi építkezésen tartott sajtótájékoztatón az MTI beszámolója szerint.

A korábbi bejelentés szerint július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok, mellé felvehető a kedvezményes, garantáltan legfeljebb 3 százalékos kölcsön, amely két gyermek esetén 10 millió, három gyermek esetén 15 millió forint - továbbá a használt ingatlanok vásárlásánál megszűnik a 35 millió forintos értékhatár. Az intézkedést Orbán Viktor kormányfő a februári évértékelőjén lengette be.

Az államtitkár további változásként ma azt is közölte, hogy míg korábban egy régi háznak az alapjait is el kellett bontani ahhoz, hogy új háznak minősüljön egy ingatlan, 2019. júliustól már a régi ház alapjára épülő új ingatlan esetén is az új lakásokra járó csok összegét lehet felvenni, amennyiben az alapok statikailag rendben vannak.

A politikus példákkal szemléltette, hogy mekkora támogatásra számíthatnak a még gyerekvállalás előtt álló fiatal házasok. Így amennyiben egy házaspár új ingatlant vásárol és három gyereket tervez, akkor akár 25 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is juthat a 10 millió forintos babaváró támogatás és a 10 millió forintos csok igénylésével, valamint a 15 millió forintos kamattámogatott lakáshitelből elengedett ötmillió forint kedvezménnyel. Ehhez még társulhat ötmillió forintos áfa-visszatérítés is, ha a család maga építkezik.