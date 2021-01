Fiatalok adómentessége: meghökkentő eredmény született

A magyarok többsége (54 százaléka) támogatja azt a kormányzati elképzelést, hogy jövő januártól ne fizessenek szja-t a 25 év alatti fiatalok - derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített közvélemény-kutatásból.

Adó- és pénzügyi tanácsadói vélemények ide vagy oda, a magyarok többsége (egészen pontosan 54 százaléka) támogatja azt az elképzelést, hogy 2022. januártól az átlagbér összegéig ne fizessenek személyi jövedelemadót (szja) a 25 év alatti fiatalok - derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból.

Egészen pontosan az összes válaszadó 27 százaléka mondta azt, hogy igen, akár a teljes bérük legyen szja-mentes, míg további 27 százaléknyi támogató szerint lehetne magasabb is a korhatár. Ezzel szembe 14 százalék ítéli meg úgy, hogy ez a megoldás nem segít érdemben a fiataloknak, míg 32 százalék azért ellenzi, mert ezt alapvetően a parlamenti választások előtti politikai lépésnek tartja.

Januárt 15-én jelentette be Orbán Viktor kormányfő, hogy a kabinet tervei szerint a 25 évesnél fiatalabb magyaroknak szja-mentességet biztosítanak. A kormány szerint így esély lesz arra, hogy a fiatalok a saját lábukra álljanak. Az indoklás szerint ez kulcs lehet abban, hogy a megélhetésben segítsék a 25 év alattiakat a családalapítás előtt, utána pedig a családi kedvezmények, támogatások (babaváró hitel, csok) segítheti őket a folytatásban. A költségvetési hatások kapcsán a miniszterelnök úgy becsülte, hogy az szja-mentesség évente 130-150 milliárdba kerül majd a büdzsének.

Sokakat érinthet a választások előtt



A KSH adatai alapján 2020. szeptember és november között a fiatal (15-24 éves) korcsoportban dolgozók száma 269,4 ezer fő volt - ez a 2019-es adatokhoz viszonyítva 14,7 százalékos csökkenést jelentett. A foglalkoztatási ráta ebben a korcsoportban 27,2 százalék volt. A KSH szerint 2020. októberben az országos bruttó átlagfizetés 397,4 ezer forint volt, az ezután fizetendő 15 százalékos szja 59 610 forint. Ennyivel maradna több pénz a 25 év alattiak zsebében 2022-től, vagyis ha a jelenleg ismert átlagfizetéssel számolunk, akkor a - családi adókedvezmény nélküli - nettó bér 323 881 forint lenne a jelenlegi 264 271 forint helyett.

A népesség-előrejelzésből kiindulva 2022-ben 813,4 ezer fiatal esik a 18-25 éves korosztályba, ami a népesség 8,3 százaléka lesz, viszont a választókorú népesség 10,2 százaléka. Ez egy akkora bázis, amit a kormánypártoknak a jelek szerint meg akarnak célozni és aktivizálni szeretnék őket.

Ebből az szja-mentességből egyelőre még csak a bevezetés ténye ismert és az igazán érdekes dolgok a részletekből derülhetnek ki. Az egyik fő kérdés, hogy általános szja-mentességről beszélünk, vagy egyes jövedelemtípusokra vonatkozik a mentesség, ahogy például a négy- vagy több gyermekes anyák szja-kedvezménye működik - fogalmazott korábban egy adótanácsadó. Az utóbbi esetben a fiataloknak a munkával megszerzett jövedelmük (így különösen az iskolaszövetkezeten keresztül kapott jövedelem) lenne adómentes, míg egy általános adómentesség nagyon sok visszaélésre adna lehetőséget.

Árnyoldala is van

A magasabb nettó fizetés a hiteligénylésnél több szempontból is előnyös. Egyrészt drágább lakást lehet megvenni, hiszen magasabb havi törlesztőrészlet fér bele a jövedelembe, így pedig növelhető a felvett hitelösszeg. Másrészt adott hitelösszegnél rövidíthető a futamidő, így csökkennek a hitel költségei. Harmadrészt pedig magasabb jövedelemmel több kamatkedvezmény használható ki, ami szintén csökkentheti a visszafizetendő összeget - hívta fel a figyelmet a Bank360.hu.

Amikor azonban a fiatal munkavállaló betölti majd a 25. életévét, a bruttó béréből elkezdik levonni a 15 százalékos szja-t, vagyis a kedvezményes időszakhoz képest csökken a nettó jövedelme. Ez a hiteligénylés szempontjából azt jelenti, hogy a korábban vállalt törlesztőrészletet alacsonyabb jövedelemből kell kigazdálkodnia, hacsak nem emelkedik a fizetése. A jövedelem csökkenése ráadásul a kamatkedvezmények elvesztését is jelentheti, hiszen a bankok nemcsak az igénylésnél veszik figyelembe a jövedelmet a kedvezmények érvényesítéséhez, hanem a teljes futamidő alatt. Emiatt akár a havi törlesztőrészlet is megemelkedhet.

Ráadásul a tervezett adómentesség negatív hatással is lehet a fiatalok öngondoskodására. Az állam ugyanis különböző ösztönzőkkel próbálja elérni, hogy javuljon a háztartások pénzügyi tudatossága és hosszú távú megtakarítási hajlandósága. Ha pedig nem fizetnek a fiatalok szja-t, az egészségpénztári és a különböző nyugdíjcélú megtakarításokhoz tartozó kedvezmények elveszítik a megtakarításra motiváló erejüket.

A nemek között kicsi a véleménykülönbség



A most publikált közvélemény-kutatásból az is kiderül, hogy Magyarországon a férfiak 55 százaléka, míg a nők 54 százaléka tartja ezt támogatandó intézkedésnek. Az indoklásban van csak érdemi eltérés: amíg ugyanis az erősebb nem tagjai közül többen vélik úgy, hogy lehetne magasabb is az adómentesség életkori határa, addig a nők körében nagyobb annak a támogatottsága, hogy akár a fiatalok teljes bére legyen szja-mentes.

Azt a kijelentést, hogy ez az intézkedés alapvetően a 2022 tavaszi választások előtti politikai lépés, a nők bő harmada (35 százalék) és a férfiak bő negyede (28 százalék) osztja.

A fiataloknak bejön az ötlet



A Napi.hu számára készített friss felmérés szerint a leginkább érintettek, azaz a fiatalok körében kétharmados az adómentessé tétel támogatása. A Pulzus Kutató által használt felosztásban a 18-39 évesek számítanak fiataloknak, náluk 67 százaléknyian álltak az ötlet mellett - köztük a többség magasabb korhatárt szeretne, míg a kisebbség a teljes jövedelemre kérne adómentességet.

A középkorúak (40-59 évesek) körében összesen csak 51 százaléknyi a lépés támogatottsága, míg a 60 év felettiek körében alig 44 százalék. Az utóbbi azt jelenti, hogy az idősek többsége ellene van - ezen belül 18 százalék mondja azt, hogy ez nem segít érdemben a fiataloknak, míg 38 százalékuk tartja alapvetően a választások előtti szavazatszerző politikai lépésnek.

Az iskolai végzettség alapján ebben a kérdésben némi különbséget talált a Pulzus kutatása. Csak az alapfokú végzettségűek körében van többségi támogatás (59 százalék), míg a középfokú végzettségűeknél 48 százalék, a diplomások körében pedig 49 százalék ez az érték. Az eltérést magyarázhatja, hogy 25 éves kora előtt sok alapfokú végzettségű ember dolgozik, akik számára már alacsony jövedelem mellett is érdemi segítséget jelenthet az adómentesség.

A fiataloknak szóló szja-mentesség ügyében minimális az eltérés a különböző településtípusokon élők véleménye között. Igaz, a fővárosban élők között 49:51 arányban az ellenzők vannak többségben, ám ez nem túl nagy különbség. A többi településtípusban lakó válaszadók között viszont a támogatók vannak enyhe többségben. Az igenek aránya a városokban a legmagasabb (57 százalék).

Az intézkedést ellenzők közül a budapestiek 42 százaléka látja úgy, hogy ez a kabinetnek a jövő tavaszi választások előtti politikai lépése, míg ez az arány a városokban és a községekben csupán 28-28 százalék.