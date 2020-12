Fiataloknak indít versenyt a Pénzügyminisztérium

A pénzügyi tudás elsajátítása már fiatalon is elengedhetetlen a megalapozott pénzügyi döntésekhez. A Pénzügyminisztérium (PM) Okosan a pénzzel! programja részeként fiataloknak szóló versenyt hirdet ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre címmel – jelentette be Balogh László, a PM pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményben azt írták: a kezdeményezéshez csatlakozott a Magyar Államkincstár, a Pénziránytű Alapítvány, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége, valamint a Diákhitel Központ Zrt. is.

Idézték Balogh Lászlót, aki szerint fontos, hogy a fiatalok is tisztában legyenek pénzügyeik megfelelő kezelésével. Hozzátette: a kormány a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló stratégiájának is az egyik legfőbb törekvése, hogy a fiatal korosztály rendelkezzen a szükséges pénzügyi ismeretekkel.

Nélkülözhetetlennek nevezte azt is, hogy felhívják figyelmüket arra, hogy a pénzügyi tudatosságnak milyen kiemelkedő szerepe lesz felnőtt életük során: fontos akkor is, amikor pályát kezdenek és akkor is, amikor családot alapítanak.

A hétfőn induló játékban 14-19 éves középiskolások, valamint idén kísérleti jelleggel külön kategóriában 19-24 éves főiskolások és egyetemisták vehetnek részt.

A helyettes államtitkár kifejezetten a fiatalok pénzügyi tudását mérő OECD Pisa-kutatásról szólva elmondta: Magyarország 2022-ben vesz részt először a széles körű nemzetközi felmérésen. A kormány intézkedéseinek és programjainak eredményei akkor már várhatóan pozitív elmozdulást jeleznek, és számos olyan pénzügyi kifejezés, mint például a kamatos kamat, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vagy a deviza egyre több fiatal számára lesz magától értetődő és a mindennapokban használt fogalom - tette hozzá.