Fideszesek a Fidesz ellen? - 42 százalék nem ért egyet a kormánnyal

Még a Fidesz szavazói sem állnak egyértelműen a kormány válságkezelő intézkedései mögött: azt, hogy az önkormányzatok pénzét is elvonja a kormány még a kormánypárti oldalon is sokan elutasítják.

Tíz emberből négy legfeljebb egy hónapig vagy még annál is kevesebb ideig tudna megélni megtakarításaiból, ha most nem lenne semmilyen bevétele, de 3-6 hónapra elegendő tartaléka is csak minden ötödik magyarnak van - derül ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Népszava megrendelésére készítettek.

Eközben nem változtak a munkanélküli-ellátás szabályai: az állásukat elvesztők továbbra is csupán maximum három hónapig számíthatnak egy meglehetősen alacsony összegű álláskeresési járadékra, mivel a kormány még a jelenlegi helyzetben sem hajlik a támogatás folyósítási idejének meghosszabbítására.

A Publicus felmérése szerint a DK szavazói rendelkeznek a legkevésbé tartalékkal: több mint harmaduk egy hónapig sem tudna jövedelem nélkül kitartani. A jobbikosok negyede is kevesebb, mint egy hónapig bírná. Akár fél évre is elegendő tartalékkal rendelkezik ugyanakkor a Momentum szavazóinak bő harmada, és a Fidesz szavazóinak negyede.

Nem aratott tetszést a nép körében az önkormányzatoktól történő 34 milliárd forintos forráselvonás. Az önkormányzatok büdzséjének megnyesését a megkérdezettek alig több mint harmada tartja helyes lépésnek, és még a Fidesz szavazóinak csaknem fele - 42 százaléka - sem ért egyet vele. Az önkormányzatok megsarcolását a momentumosok utasítják el a legnagyobb, 94 százalékos arányban, de erősen ellenzik a Jobbik szavazói (89 százalék) is, továbbá az MSZP és a DK szavazóinak háromnegyede is károsnak tartja az intézkedést.