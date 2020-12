Fitch: tíz éve nem volt ilyen rossz a helyzet Kelet-Közép-Európában

Tíz éve nem volt a jelenlegihez hasonlóan kedvezőtlen a közép- és kelet-európai gazdaságok államadós-besorolási kilátásainak megoszlása - áll a Fitch Ratings kedden Londonban ismertetett éves tanulmányában. Magyarország a nemzetközi hitelminősítő osztályzati listáján stabil kilátással szerepel.

Helyzetértékelésében a Fitch kimutatja, hogy az általa besorolással ellátott 22 közép- és kelet-európai ország közül hétnek a szuverén adósbesorolására van érvényben leminősítés lehetőségét jelző negatív kilátás, ugyanakkor nincs olyan gazdaság a térségben, amelynek államadós-osztályzatát a cég felminősítés valószínűségére utaló pozitív kilátással tartaná nyilván - írja az MTI..

A Fitch Ratings hangsúlyozza: 2017 óta először fordul elő, hogy a feltörekvő európai régió pozitív kilátás nélkül lép át a következő évbe, a negatív kilátások térségi egyenlege pedig 2010 februárja óta most a legrosszabb.

A hitelminősítő szerint erőteljes jövő évi gazdasági növekedést valószínűsítenek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben elért orvosi vívmányok, valamint az a tény, hogy a járvány megfékezését szolgáló szakpolitikai intézkedések jövőre várhatóan már kevésbé károsítják a térségi gazdaságokat, mint az idén.

Az élénkítő költségvetési kiadásokat a térségi országok 2021-ben valószínűleg visszafogják, és ez az ideinél kisebb deficiteket eredményez majd, az azonban valószínűtlen, hogy a közép- és kelet-európai kormányok markánsabb költségvetési szigorításba kezdenének - áll a Fitch Ratings keddi tanulmányában.

A cég előrejelzése szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiányok mediánszintje a 2020-ra valószínűsíthető 7 százalékról 2021-ben 4 százalékra csökken a feltörekvő európai térségben.

A Fitch Ratings londoni elemzői kiemelik, hogy a térség egészét tekintve az elmúlt években nem csökkent érdemben a GDP-arányos államadósság-ráta az erőteljes gazdasági növekedés környezetében sem.

A 2015-2019 közötti időszakban a térségi országok államadósság-rátája stabil volt, 2020-ban azonban 11 százalékkal megugrott, megközelítette az 50 százalékos átlagot és várhatóan jövőre is ezen a szinten marad - áll a hitelminősítő tanulmányában.

Magyarországot nem minősítenék le

A Fitch Ratings a közép-európai EU-gazdaságok közül Románia és Szlovákia hosszú futamú szuverén külső adósságkötelezettségeinek "BBB mínusz", illetve "A" besorolására tart érvényben negatív kilátást.

Magyarország ("BBB"), Csehország ("AA mínusz") és Lengyelország ("A mínusz") államadós-besorolásának kilátása a Fitch listáján stabil.

Egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Investors Service szeptember végén pozitívra javította az addigi stabilról az általa "Baa3" szintre besorolt magyar államadós-osztályzat kilátását.

A Moody's egyebek mellett azzal a véleményével indokolta a lépést, hogy a koronavírus-járványnak a magyar gazdasági és pénzügyi erőre kifejtett negatív hatása valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.

A kilátás javításának fő tényezői között szerepelt az is, hogy a magyar gazdaság a "Baa3", illetve az eggyel jobb, "Baa2" besorolású gazdaságokhoz képest is erős teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és a Moody's véleménye szerint ez várható a továbbiakban is. Mindehhez a magyar gazdaság hazai és külső adósságpozícióinak javulása társul az indoklás szerint.

A magyar államadós-besorolásra a másik két globális hitelminősítő - vagyis a Fitch Ratings mellett a Standard & Poor's is - stabil kilátást tart érvényben. Ezek a cégek ugyanakkor a Moody's besorolásánál egy fokkal jobb - egyaránt "BBB" - osztályzattal tartják nyilván Magyarországot. A Moody's "Baa3" magyar szuverén besorolása a Fitch és az S&P osztályzati módszertanában "BBB mínusz"-nak felel meg.