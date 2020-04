Fittyet hánynak Orbán Viktor utasítására a magyar kórházak

Orbán Viktor az év elején azt mondta, idén a kórházak nem termelhetnek adósságot. Utasítását úgy tűnik, egyelőre nem sikerült betartani, a Magyar Államkincstár (MÁK) szerint ugyanis március végén a költségvetési szervek lejárt tartozásállománya 32,9 milliárd forintot tett ki, ami a február 29-i állapothoz képest egyenlegében 42,9 milliárdos csökkenés, ám a tartozásállományból 23,5 milliárd forintnyi az egészségügyi intézményeknél halmozódott fel. Ez pedig egyetlen hónap alatt közel 8 milliárdos növekedést jelent.

A friss MÁK adatok a február végi tartozásállományhoz képest 42,9 milliárdos csökkenésről tanúskodnak. Ez a csökkenés azonban valójában a kórházi adósságok márciusi 8 milliárdos növekedését takarja, nézzük, miért.

Az elmúlt év végén 67,7 milliárd forinttal tartoztak a beszállítóknak a költségvetési intézményként működő kórházak. A 100 millió forint alatti tartozásokat a kormány februárban kifizette, erre 19 milliárdot szántak. Az akkori adatok szerint a 19 milliárdos adósságcsökkentés mellett a januárban továbbra is növekvő tartozásállomány értéke mindössze 12,4 milliárddal csökkent. Vagyis a januári 8,5 milliárdos adósságnövekedés után a februári, havi gyarapodás 6,5 milliárd forint volt.

Márciusban a fennmaradó 48 milliárdot is átutalták az adósságrendezésre, ám a februári 63,8 milliárdos adósságállományból március végére így is maradt 23,5 milliárd forint, ami nem jelenthet mást, csak azt, hogy noha a magyar egészségügyet megállító parancs márciusban kiment, s az elektív ellátásokkal le is álltak az intézmények, mégis közel 8 milliárddal nőtt a beszállítók felé fennálló tartozás egyetlen hónap alatt. Vagyis az év első három hónapjában a kórházi adósság növekedése Orbán Viktor utasításának megfelelően nemhogy leállt volna, hanem a tavalyi átlagos havi 4,5 milliárdos gyarapodást lényegesen túlszárnyalva idén csaknem eléri a havi 8 milliárd forintot.

Mostanáig elmaradt kormányzati segítség

Az adósság újbóli nekilódulását kommentálva a beszállítók jelentős részét képviselő Orvostechnikai Szövetség főtitkára, Rásky László lapunk kérdésre elmondta, idén szinte teljesen leálltak a kifizetésekkel a kórházak. Az év elején a konszolidációs bizonytalanságok miatt blokkolták a számlák fizetését a kórházak, ekkor 8,6 milliárdos volt a havi plusz, majd a járvány beindulásával és az ellátások leállításával a teljesítményalapú, majd később az átlagfinanszírozás mellett már esély sem volt béren kívül mást fizetni, így kijön a havi 7,7 milliárdos havi növekedés idén az első három hónapban - véli a főtitkár. Szerinte a számok is egyértelműen azt mutatják, hogy a hazai egészségipar kormányzati segítségre szorul, mert az eddigi kormányzati gazdasági intézkedésekből nem igazán tud mit igénybe venni.

A járványügy is rávilágít arra a fontos tényre, hogy a megfelelő személyzet és a magas színvonalú orvostechnikai eszközök elengedhetetlenek a gyógyításhoz - fogalmazott Rásky, ám, mint hangsúlyozta, az iparágat egyelőre nemhogy nem segíti a kormány, hanem még a kiskereskedelmi különadóval is sújtja a társaságokat.