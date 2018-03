Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fogadalmat tettek a nyugdíjasoknak - ez jöhet áprilistól?

Mit ígérnek a pártok a választások előtt a nyugdíjasoknak és a rövidesen nyugdíjba készülőknek? Az Azénpénzem.hu néhány fontos intézkedést hasonlított össze a leírt programok alapján. (Már akinek van ilyen, hiszen a Fidesz-KDNP-nek nincs.)

Program nélkül is nagyon világosan látszik, hogy mit gondolhatnak a kormányzó pártok az idősebbekről. A rokkantnyugdíjasok "sanyargatása" (az érintetteknek aligha kell ennél részletesebben fejtegetni, miről is van szó), a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíj megszüntetése, a járulékplafon eltörlése, valamint a nyugdíjminimum változatlanul nagyon alacsonyan tartása önmagáért beszél - értékelnek a portálon.

Szintén sokat mondó, hogy még a munkát vállaló idősebbekből is magáncégek járnának jól. A pártok között is akadt, amelyik valamilyen formában kitér a kérdésre. Az MSZP, a Jobbik és az Együtt is közölte, hogy feloldja a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását (járulékkedvezményről senki sem írt).



A táblázatban a portál a fontosabb és a jobban összehasonlítható terveket igyekezett kiemelni. Ezek mellett persze a pártprogramok számos más (esetenként elég bizonytalanul megfogalmazott, különböző helyekre szétszórt) olyan intézkedést is tartalmaznak, amelyek az időskori ellátás témakörét érinthetik. Például a DK nyugdíj "extra" ígérete a GDP növekedéséhez kapcsolt plusz juttatást jelent, ami körülbelül évi 4-5 százalék lenne.

Az úgynevezett svájci indexálás azt jelenti, hogy az infláció mellett a nyugdíjemelés mértékét az átlagbérek alakulásától is függővé teszik. Ez (is) egy olyan téma, aminél sokat jelentenek a pontos részletek. Az eredeti szisztémában ugyanis előfordulhat az is, hogy a nyugdíjak reálértéke csökken. Szinte minden párt programjában szerepel a felzárkóztatás.

Ezt legrészletesebben az MSZP taglalja. Ők nem hagynák sokáig meg a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat. Ennek érdekében minden évben az átlagnyugdíj havi összegének megfelelő (jelenleg 120 ezer forint) nyugdíj-kiegészítést adnának az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Nyilvánvalóan ezt nevezik sokan (köztük pártbeliek is) helytelenül 13. havi nyugdíjnak.

A korengedményes és korkedvezményes nyugdíjjogosultság fogalmával mintha csak az MSZP lenne igazán tisztában (több programban ezeket összemosva, sőt csereszabatosan használják, pedig - mint keretesünkből látszik - nem ugyanazt jelentik). Az MSZP mindkettőt visszaállítaná. A rokkantak megalázó státusba kényszerítését több párt is elítéli, és változtatna is ezen.

Korengedményes nyugdíj - korhatár előtt nyugdíjba mehet(ett), akinek munkáltatója kifizeti (kifizette) a hátralévő időre szóló járadékot

Korkedvezményes nyugdíj - bizonyos szakmákban az általános korhatárnál korábban jár(t) az időskori ellátás

Előrehozott nyugdíj - ennek lényege, hogy aki vállalja, az bizonyos határok között (pl. ha megvan a szükséges szolgálati ideje) választhatja, hogy hamarabb megy nyugdíjba, de az ellátás összege is alacsonyabb (a "rugalmasság" ezt jelentheti)

Az Együtt a magánnyugdíj-pénztári tagságukat megtartók számára biztosítaná annak lehetőségét, hogy megtakarításukat valamely másik nyugdíjcélú megtakarítási formába átvigyék. A "kárvallottaknak" (akik visszaléptek az állami rendszerbe) szimbolikus kárenyhítést ígérnek. A magánnyugdíj-pénztári tagok megtakarításának átvitelét az önkéntes nyugdíjpénztárakba a DK is lehetővé tenné.