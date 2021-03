Fordulópont jön a magyar gazdaságban, így fogunk költekezni a nyitás után

A fejlett országokban arra figyelmeztetnek, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása után hatalmas lakossági költekezés indulhat, mivel az állampolgároknak juttatott közvetlen kifizetések komoly többletmegtakarítást képeztek, ám sokan nem tudtak, vagy nem mertek fogyasztani. De vajon mi várható Magyarországon, ahol a kormányzat jóval szűkmarkúbban mérte a támogatásokat - miközben a lezárások miatt százezrek veszítették el munkájukat, vagy kerültek a korábbinál rosszabb jövedelmi pozícióba?

Nagy vehemenciával kezdhetik költeni a pénzüket az emberek - főként szolgáltatásokra - azután, hogy a védőoltások széleskörű alkalmazását követően a járvány jelentősen visszaszorul majd. Legalábbis ezt prognosztizálják a mértékadó nyugat-európai és amerikai közgazdászok 2021-re, figyelmeztetve arra is, hogy a nyitási eufória következtében elszabadulhat az infláció.

A jóslat megalapozott, hiszen az emberek lassan egy éve jelentősen visszafogják a költekezést, miközben a fejlett világ államai jelentős stimulust vetettek be munkahelymegtartó támogatások és különféle segélyek formájában. Az el nem költött pénz pedig extra megtakarításként jelentkezik.

Ezzel szemben hazánkban a kormányzat - a munkaalapú társadalom ideológiája nevében - kihagyta a lakosságot a pénzosztásból, de még a bajba jutott vállalkozások nagy részét is csak visszafogottan, vagy egyáltalán nem segítette. Emiatt aztán nemcsak a nyugati, de még a régiós országoknál is szerényebb támogatásokkal kellett beérniük azoknak, akik a korlátozások miatt megélhetési gondokkal szembesültek.

Mi lesz így az újranyitást követően?

Az előzetes becslések szerint tavaly körülbelül 3 százalékkal csökkenhetett a háztartások fogyasztás, ami vártnál kisebb visszaesés (pontos adatok nincsenek, hiszen még nem jött ki a KSH éves GDP-adatsora). Mindez kisebb meglepetést okozott, hiszen 2020 utolsó negyedévére 4-5 százalékos visszaesést vártunk, de a többi kutatócégnél is nagyobb fogyasztáscsökkenésre számítottak - magyarázta lapunknak Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója.

A közgazdász szerint a háztartások fogyasztása akár még az idén elérheti a 2019-es szintet, amellett, hogy rengeteg a bizonytalansági tényező. Az erőtlen kormányzati stimulus ellenére határozott növekedés várható, mert a közepes jövedelmi szinten élő, vagy jobb módú rétegek - értve ez alatt a bérből élőket - valamint a nagyfogyasztók helyzete nem romlott nagy mértékben. Mi több, kényszermegtakarítást halmoztak fel elég nagy mennyiségben, mivel lényegében nem tudtak sehová menni. Ezt tükrözik a Magyar Nemzeti Bank adatai is, amelyek alapján a háztartások pénzügyi vagyona 2020 végén meghaladta a 66 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 12 százalékkal nőtt egy év alatt. Nem véletlen az sem, hogy minden rekordot megdöntött az áprilisi szállodafoglalások száma.

Eközben a járványhelyzet miatt jellemzően azok veszítették el a munkájukat - és azok szorultak volna leginkább támogatásra - akik korábban is rosszabb pozícióban voltak. A turisztika és az idegenforgalom kvalifikáltabb dolgozóit nem számítva főleg az alacsonyabb jövedelmű, alacsonyan képzett munkavállalókat érintette a helyzet kritikusan - hiszen például az építőipar is gyengélkedett. Ám az összfogyasztást nézve

valószínűleg a vásárlóerejük súlya alapján makroszinten nem érződik nagyon, hogy visszafogják a költekezést.

- állapított meg Palócz Éva.

Aki korábban szűkösen élt, az most nyomorog: kölcsönöket vesz fel, uzsorát igényel. Ezeknek a százezreknek a lecsúszása azonban nem a vállalati szektor forgalmán hagy mély nyomot, ellenben tartós társadalmi problémákat fog okozni! - becsülte.

A másik oldalról pedig az utolsó negyedév enyhébb visszaesése azt is mutatja, hogy a teljes fogyasztási kosárban csak alacsony súlyt - mintegy 5-8 százalékos részt - képviselhet a turisztika, a vendéglátás, a kultúra, vagyis mindazok a szolgáltatások, amelyeket nem, vagy csak korlátozottan lehetett igénybe venni.

Többet fogunk vásárolni, de vannak komoly kockázatok

A gyenge gazdaságélénkítés ellenére nem állunk olyan rosszul a fogyasztás tekintetében, hiszen a tavalyi első háromnegyed évben az EU átlagán belül viszonylag kis visszaesést lehetett tapasztalni. 2021-re vonatkozóan a prognózisunk is minimum akkora növekedéssel számol, mint amekkora a tavalyi visszaesés volt, tehát várható egyfajta keresletbővülés, amelynek inflációs hatása lehet. 2020-ban körülbelül 2,5 százalék lehetett a csökkenés és az idei évre nagyjából 3 százalékos bővüléssel számolunk - ismertette Karsai Gábor, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese. Tekintve, hogy jövőre választások lesznek, lebegtetve van, hogy a kormányzat további mégiscsak keresletélénkítő lépésekre - például adócsökkentésre, vagy egy második körös minimálbéremelésre - szánhatja el magát. Ha ez így történik, akkor a fogyasztás bővülése meghaladhatja a 3 százalékot, ha pedig nem, akkor ennél némileg kisebb lesz a felpattanás - tette hozzá.

Tavaly a nyugdíjasok érezhető reálpozíció-vesztést szenvedtek el: nem csak a mértnél nagyobb áremelkedés, hanem a nyugdíjprémium elmaradása miatt is. Idén azonban megkapják a 13. havi nyugdíj első negyedét és várhatóan prémium is lesz, ezért egyéni szinten körülbelül 2-3 százalékos reálnyugdíj-emelkedéssel számolhatunk. Valószínűleg a vállalkozói jövedelmek is javulni fognak a tavalyi rettenetes év után. A járványhelyzet során az emberek óvatosak lettek hitelfelvételben, ám az év további részében a járvány csillapodásával jóval bátrabban adósodhatnak el. Ezek a hatások együttesen lehetővé tesznek némi fogyasztásnövekedést - értékelt.

Mindkét elemző egyetértett abban, hogy az egyik legfőbb kockázat a hiteltörlesztési moratórium június 30-i lejárta jelenti. Ez továbbra is nagyon komoly könnyítés az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak és a rosszabb pozícióban lévő vállalatoknak (a vendéglátós cégek és szállodák adóssága történelmi csúcson van). Amennyiben a moratórium véget ér, az várhatóan szűkíteni fogja a keresletet - nem csak a hátrányos helyzetűek, hanem a közepes jövedelmű háztartások egy részének körében is visszavetheti a fogyasztást.

Karsai Gábor szerint az MNB adatai megtakarítási adatai is némileg csalókák lehetnek, hiszen a lakosság jelentős része nem törlesztett a moratórium következtében, az így felhalmozott összegek pedig látszólag a megtakarításokat növelik.

A nagyobb baj a vállalatok körében lehet

A közgazdászok azt is hasonlóképpen látják, hogy a gazdaság egészét nézve komolyabb visszaesés nem a fogyasztásnál, hanem a beruházásoknál jelentkezik majd. Palócz Éva szerint azért nem érjük el idén a GDP 2019-es szintjén, s azért lesz kisebb az idei növekedés, mint a tavalyi visszaesés, mert a kkv-szektor egy nagyobb része csődhullámba kerülhet, vagy nem lesz képes helyreállni. A kurzarbeit, amely Európa számos országban most is tart és nagyvonalú támogatásokat kínál, nem csak a munkahelyeket, hanem a vállalatok alapvető működését is biztosítja. Nálunk viszont nagyon sok területen a munkahelyekkel együtt a vállalatok is eltűnhetnek.

Ami nagy gond az a differenciálódás, hiszen az úgynevezett válságkezelő intézkedések nem a rászoruló cégeket és magánszemélyeket mentették, vagy legalábbis túlságosan kis mértékben segítették azokat, hanem a különféle politikai céloknak megfelelően hasznosították ezeket a pénzeket, nagyrészt soha meg nem térülő, improduktív beruházásokra - például a Budapest-Belgrád vasútvonalra, sportcsarnok-, és szállodafejlesztésekre. Óriási pénzekkel támogatták a kormányközeli üzleti köröket - magyarázta Karsai.

A kkv-szektorban egy felvásárlási tendencia is megjelent: a nagyobb hiteleket amelyeket jellemzően ugyancsak tűzközeli cégek kaptak, részben nem a fejlesztést, hanem a nehéz helyzetbe került versenytársak felvásárlását célozzák.

A cégvédelmi törvény tavaly nyári bevezetése engedélykötelessé tette az EU-s cégek számára, hogy magyar vállalkozásokat vásároljanak fel,

ez pedig leértékelődést hozhat a kkv-szektorban, hiszen a bajba került cégek eladási lehetőségei beszűkülnek, ha külföldi befektetők nem vehetik meg azokat.

Magyarországon is erős az inflációs kockázat, sőt...

A vírus alábbhagyása az általános bizalmat növelni fogja és a költési hajlandóságot is. Már 2020-ban a magyar infláció éves átlagban a második legmagasabb volt az EU-ban Románia után. A hazai pénzromlás egyik fontos összetevője volt a forintleértékelődés, e téren még kérdéses, mit történik majd. Tavaly év végén nagyon gyenge volt a forint, ehhez képest most kissé erősebb, de éves átlagban rosszabbul áll, mint tavaly egész évben volt.

a leértékelő monetáris politika a nemzetközi piacon megjelenő inflációt felnagyítva viszi át a magyar gazdaságba.

- fogalmazott a GKI vezérigazgató-helyettese.

A kormányzati pénzszórás miatt az államháztartási hiány rendkívül magas, 9 százalékon áll, és az államadósság nagyon megemelkedett - 80 százalék fölött lehet. Az idei évre 6,5 százalékos hiány van megcélozva - ez azt jelenti, hogy tovább fog nőni az államadósság. A kamatok várhatóan az inflációs nyomás miatt erősödni fognak a világban belátható időn belül - és akkor várhatóan az államadósság kamatterhei is emelkednek. Eközben a hiány egy részt feltehetően továbbra is az MNB fogja finanszírozni, amellyel perspektivikusan gerjeszthetik az inflációt

2020-ban az KSH szerint 3,3 volt az éves Infláció, a GKI prognózisa szerint idén 3,7 százalék körül lehet a pénzromlás mértéke, ami tavasztól kezdődően kaphat erőre.

Karsai felhívta a figyelmet, hogy a tényleges infláció magasabb, mint amit a statisztikai hivatal kimutat. Az alulbecslés módszertani okokra vezethető vissza: egyebek közt az üzemanyagok esetében jelentősen csökkent az ár és a forgalom az élelmiszerek forgalmi aránya és ára viszont emelkedett, ami torzítja a fogyasztói kosarat. Erre rátesz egy lapáttal, hogy az alacsonyabb jövedelmű rétegeknél és a nyugdíjasoknál a fogyasztói kosár eleve nagyobb részét teszik ki az élelmiszerek, s kisebb részét az üzemanyag.