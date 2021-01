Fogyasztói bizalom? Na, az még sehol sincs

Egyelőre csak jövöget visszafelé a fogyasztói bizalom, a januári nominális javulás nagyon erősen viszonylagos, hiszen a mutató még a tavaszi összeomlást követő csúcstól is messze van, nem beszélve a pandémia előtti állapotáról. A munkaerőhelyzetet övező várakozások pedig kifejezetten sötétek.

A GKI fogyasztói bizalmi index januárban a decemberi jelentős csökkenést követően csaknem novemberi szintjére erősödött vissza. Az index értéke az év első hónapjában (-33,8 pont) 4,7 ponttal emelkedett, de így is érezhetően elmarad a tavaszi zuhanást követő eddigi, júliusi csúcsától (-26,9 pont), s különösen a járvány előtti -12 pont körüli értékétől.

Igaz, az áprilisi pánikot jellemző -50 pont körüli értékhez képest számottevő a javulás.

Januárban a lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását az előző hónaphoz képest közepesen javulónak értékelte, s ezzel összességében az áprilisi esés csaknem 60 százaléka épült vissza. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése is valamelyest javult januárban, de e téren az áprilisi esésnek mindössze 44 százalékát sikerült ledolgozni.



Áprilisban a legnagyobb mértékben a munkanélküliségtől való félelem erősödött, itt a decemberi esést januárban is jelentős romlás követte, így összességében a pesszimizmus erősödésének mindössze egynegyedét sikerült eltüntetni. A saját jövőbeli megtakarítási képesség megítélése a 2019 nyárközepi értékre emelkedett vissza (amiben azonban a kényszerű módszertani váltásnak is szerepe lehetett). Ugyancsak kedvezőbb lett, jelentősen csökkent a fogyasztók inflációs várakozása, akik javulónak érzékelték a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét is. A jelenlegi megtakarítási helyzetet januárban javulónak érzékelték az emberek az előző hónaphoz képest.

Az adatfelvétel módszerét 2020. áprilistól-júliusig, valamint 2021. januártól kényszerűségből újra változtatni kellett. A személyes interjúk helyébe ismét az online felmérés került.