Földek a hátrányos helyzetű településeknek

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ nyilvános pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára, melynek keretében állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot.

A szociálisan rászorulók megsegítése érdekében indított program keretében 17 megye 109 települése nyújtott be sikeres kérelmet - mondta Nagy István agrárminiszter. Mint kifejtette, a kormány döntése alapján 371 földterület, összesen több mint 1230 hektár állami föld kerül 5 és 15 év közötti időszakra ingyenesen a települési önkormányzatok használatába.

Az agrártárca vezetője elmondta: a kormány kiemelt célja a magyar falvak támogatása, agrárgazdasági lehetőségeik kibővítése, a rászoruló vidéki emberek megsegítése. A Magyar Falu Program célkitűzéseivel összhangban az Agrárminisztérium (AM) és a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) pályázata elősegíti a helyi közfoglalkoztatás és a vidéki munkaerő-piaci lehetőségek bővítését, valamint támogatja a helyben termelt, egészséges mezőgazdasági termékek előállítását, így kitörési lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű települések lakossága számára. A pályázat segítségével változatos művelési ágú (szántó, legelő, gyümölcsös, fásított terület, stb.) földek kerülnek tartós önkormányzati használatba, így az érintett települések lehetőségei is igen szélesek a földhasználat módja szerint.

Nagy István elmondta azt is, hogy az NFK a kormány döntése alapján hamarosan megköti az ingyenes vagyonkezelési szerződéseket az érintett településekkel. A vagyonkezelői jogviszony alapján az önkormányzatok jogosultak lesznek valamennyi, a földekhez kapcsolódó agrártámogatás lehívására, így a földek jövedelemtermelő-képessége maximálisan az önkormányzatoknál hasznosul. Az önkormányzatok ingyenes földhasználati programja újabb lehetőséget nyújt a magyar vidék további felzárkóztatására, segítséget ad a hátrányosabb helyzetű települések agrárgazdasági pozícióinak megerősítésére és a szociálisan rászorulók támogatására - tette hozzá a miniszter.

Az NFK a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) általános jogutódjaként 2019. július 1-től kezdte el működését. Nagy János, az NFK elnöke korábban elmondta: amellett, hogy továbbra is hasznosítják a földeket, nemcsak értékesítették, hanem gyarapítják is az állami földvagyont, évente sok száz hektárral. Figyelik a földforgalmat és nap, mint nap vásárolnak földterületeket, főként természetvédelmi oltalom alatt állókat, erdőket, de vannak egyéb vásárlások is. Az NFK változatlanul ellátja a Magyar Állam képviseletében az NFA korábbi tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatait, de újonnan alapított költségvetési szervként más feladatai is lesznek. Az egyik az öntözésfejlesztési terület, a másik az erdészettel összefüggő egyes közigazgatási feladatok, a harmadik a birtokrendezés, ami főként az osztatlan közös tulajdonú földterületek megszüntetésére irányul.