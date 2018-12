Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Földgáz: Magyarország jelentős tárgyalásokba kezdett

Alexey Miller, az orosz Gazprom izgatóságának elnöke pénteken tárgyalt Konkoly Norbert oroszországi magyar nagykövettel. Felmerül a magyar gázszállítási infrastruktúra és a Török Áramelat gázvezetékek fejlesztésének lehetősége is - derül ki a Gazprom sajtóközleményéből.

"Alexey Miller, a Gazprom Irányítóbizottságának elnöke és Konkoly Norbert, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete pénteken egy munkaebéden találkozott. A felek megvitatták az orosz gázellátási útvonalak diverzifikációját Európában, a Török és az Északi Áramlat 2 projektek előrehaladását és a magyar gázszállítási infrastruktúra fejlesztését" - írták a sajtóközleményben.

A múlt héten az orosz média arról számolt be, hogy a Török Államlat projekt részeként a gázszállítások Bulgáriába, Magyarország-felé is leágaznának Szerbián keresztül. A végcél pedig akár Szlovákia is lehet.

A Török Áramlat gázvezeték két, évente 15,75 milliárd köbméter kapacitású vonalból áll. Az első szakasz Oroszországból szállít Törökországba a Fekete-tengeren keresztül, míg a második szakasz a gázokat szállít Dél- és Délkelet-Európába szállítaná. A csővezetéket 2019 végéig tervezik üzembe helyezni.

Ahogy arról a Napi.hu a héten részletes cikket közölt, az Európai Unió a Déli Gázfolyosón keresztül hamarosan Azerbajdzsánból hozhat földgázt, hogy ne csak Oroszországtól függjön. Azonban Moszkva és a magyar fél mintha éppen ezt próbálná megakdályozni egy balkáni vezetékhálózat kiépítésével, amelynek tervezése már javában folyik.

A találkozón az is kiderült, hogy a Gazprom idén november 28-ig több gázt szállított Magyarországra, mint az egész 2017-es évben. Akkor összesen 7 milliárd köbmétert szállított, idén viszont már 7,1 milliárd fölött jár a mennyiség.