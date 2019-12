Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Földönfutóvá válhat a fideszes politikus

Simonka György fideszes politikusra börtönbüntetés és vagyonelkobzás vár, pedig csak harmadrendű vádlottja a vele szemben indított korrupciós ügyben.

Nem csupán börtönbüntetés fenyegeti Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és családtagjait, de az anyagi csődtől is tartania kell a korrupció miatt vád alá helyezett politikusnak és környezetének - tudta meg a 24.hu. A hírportál által megismert vádiratban foglaltak szerint az ügyészség 850 millió forint erejéig kért vagyonelkobzást Simonkára amellett, hogy nyolc és fél évre fegyházba is küldené a kormánypárti politikust, pedig Simonka György csupán az ügy harmadrendű vádlottja.

Simonka megvádolt rokonai sem tarthatnák meg a vagyonukat. A képviselő felesége, Simonkáné Gábor Mariann és unokahúga, Tóth Renáta - akiknek ötöd, illetve hatodrendű vádlottként költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelniük - szintén nagyot bukhatnak: mindkettejüknél további 11 millió forintos vagyonelkobzást indítványozott az ügyészség az eddig lefoglalt vagyontárgyakon kívül. Tóth Renátától korábban 32 millió forintot foglaltak le a nyomozók.

Simonka György és 32 társa januárban kezdődő büntetőperében két másik fideszes parlamenti képviselő hozzátartozói is vádlottak. A vádlottak padjára kell ülnie Kerényi János regionális pártigazgató unokaöccsének, Kerényi Istvánnak, valamint a szintén kormánypárti országgyűlési képviselő Varga Gábor apósának, Koncz Gyulának és sógorának, Koncz Ákosnak. A vádirat szerint rajtuk is jelentős összegeket hajtana be az ügyészség.

