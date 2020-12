Földrengés volt Budapesten és az ország több pontján

Kedden kora délután kisebb földrengés volt Budapest határában - írja a 24.hu.

A rengést több budapesti kerületben is lehetett érezni: Józsefvárosban mozogtak a csillárok, Erzsébetvárosban megremegett a poharakban a víz, Ferencvárosban 6-8 centit kilengett a karácsonyfa teteje az enyhe rengés 15-20 másodpercig tartott.

A természeti jelenséget lapunk munkatársai is érezték a város más pontjain: egyikük arról számolt be, hogy az Budai vár aljában az Attila úton lévő lakásukban hullámzott az asztal, míg másikuk szerint Ferencvárosban, a Ferenc téren is lehetett érezni a rezgéseket.

A portál olvasói jelezték az ország déli, nyugati megyéiből, hogy ott is rengett a föld. Balatonszemesről, Szombathelyről, Kaposvárról, Pécsről, Bajáról, és Zalaszentlászlóról is jelezték, hogy érezték a rengést.

Könnyen előfordulhat, hogy a horvátországi földrengés utórezgéseit lehetett érezni most Magyarországon.

A Facebookon a földmozgást követően szinte azonnal megjelentek a jelenséget megerősítő kommentek például Óbudáról, a Budakeszi út környékéről, a VI. kerületből, a Hungária körútról és a Ferencvárosból is. Egy hozzászóló információi szerint Zala megyében a budapestinél erősebb rengés volt tapasztalható, de a Dél-Alföldről is a rengést megerősítő komment érkezett.

Később az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium is tájékoztatott, hogy erősebb földmozgást érezhettek az emberek.

Cikkünk frissül.