Fölényesen nyert az összellenzéki jelölt Dunaújvárosban

Fölényes győzelmet aratott az összellenzéki támogatású, jobbikos Kálló Gergely a dunaújvárosi időközi országgyűlési képviselő-választáson. Kálló 92,5 százalékos feldogozottság mellett 58,1 százalékon áll, míg legerősebb kihívója, a független, de fideszes támogatással induló Molnár Tibor 35,6 százalékon - írta az Index.

Sikeresnek bizonyult az ellenzéki összefogás próbája, a dunaújvárosi országgyűlési képviselői választáson most először állt be az összes, frakcióval rendelkező ellenzéki párt egy közös jelölt mögé, aki fölényes győzelmet aratott. A Fidesz független jelöltet támogatott, a párt logója nem volt ott a szavazólapon, azonban ez a taktika nem vált be - derül ki a portál cikkéből.

A vasárnapi részvétel nagyon alacsony, 27,96 százalékos volt szemben a 2018-as 67 százalékkal.

Összesen hatan indultak a vasárnapi időközi választáson: Árgyelán János (Mi Hazánk), Medveczki Zoltán (Zöldek), Sürü Renáta (független), Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM), Borbély József (Tempo Párt), Molnár Tibor (független, a Fidesz támogatásával).

Az időközi választásra azért került sor, mert a 2018-as országgyűlési választáson nyertes jobbikos Pintér Tamást a tavaly októberi önkormányzati választáson polgármesterré választották. A most nyertes Kálló Gergely korábban Pintér közvetlen munkatársa volt.