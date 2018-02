Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos ajándékot oszt a kormány a nyugdíjasoknak

A stroke kockázatára figyelmeztet az a műszer, amit idősek között oszt szét a kormány. Egy magyar fejlesztésű diagnosztikai berendezésről van szó, ami csak akkora, mint egy bankkártya, de ugyanazt tudja, mint az EKG - számol be az Infstart.hu.

A kormány az Idősügyi Infokommunikációs Program keretében 480 hátrányos helyzetű község ötezer, 65 évesnél idősebb lakosa részére 89 diszpécserközpontot hozott létre, ahol összesen 1050 alkalmazott Skype-on keresztül segít a nyugdíjasoknak elsajátítani a számítógépek használatát - írja portál.

A berendezés segít azoknak az időseknek, akik magányosan élnek, őket védi az életveszélyes állapottól és segít a bűncselekmények, illetve a szellemi leépülés megelőzésében is - mondta el Jeneiné Rubovszky Csilla, a program miniszteri biztosa.

A rendszer működéséhez a nyugdíjasok kaptak egy nagy képernyős hordozható számítógépet, egy egészségügyi vészhelyzet megelőző karperecet, a diszpécserközpontokat pedig felszerelik egy új, magyar fejlesztésű műszerrel. A berendezésekkel gyors EKG-t lehet készíteni, kimutatja a stroke, illetve a szívhalál kockázatát, megméri a vér oxigénszintjét, aminek a légzési betegségek kiszűrésében van fontos szerepe.

A KSH adatai szerint a hirtelen szívhalál és az agyvérzés is vezető halálozási ok a magyarországi időseknél. A Napi.hu részletes elemzésben mutatta be, hogy milyen betegségek veszélyeztetik a magyar időseket, miben halnak meg a legtöbben.

A fotó forrása: Pexels/Matthias Zomer.

