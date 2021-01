Fontos bejelentés érkezett az MNB-től a moratóriumban maradók számára

Az ügyfelek - egyes félreértésen alapuló, s a fogyasztók megtévesztésére is alkalmas hírekkel szemben - sem a jelenlegi, sem a jövőbeni hiteleiknél nem veszítik el „tiszta” adósi besorolásukat a bankoknál pusztán azért, mert a törlesztési moratóriumot választották. A fizetési stop ezzel szemben segítő eszköz, sokaknak mentőöv, másoknak választási lehetőség.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) - az Európai Bankhatóság (EBA) elvárásainak teljesítéséhez útmutatást adó - a napokban módosított vezetői körlevele egyértelműen rögzíti, hogy a hosszabb ideig (9 hónapon túl) is a moratóriumban lévő ügyfelek hitelét nem kell automatikusan átstrukturáltnak minősíteni abban az esetben, ha az ügyfélnek nincsenek, s várhatóan nem is lesznek pénzügyi nehézségei. (A kilenc hónapos határidőn minden olyan ügyfél túl van már december 19. óta, aki tavaly március 19-én belépett a moratóriumba, és azóta ott is maradt.)

Igazolnia kell az ügyfélnek, hogy nincs anyagilag bajban

Ennek igazolására a bank felé elegendő például az, ha az adott lakossági ügyfél jövedelme nem csökken jelentősen, vagy ha rendszeresen befizeti a hitelszerződésében/bankszámlaszerződésében minimum vállalt összeget (a kettő közül a magasabbat), illetve az is, ha kellő megtakarítása van a további törlesztésre. E feltételek közül elég egyetlent teljesítenie, nem is szükséges mindegyiket. Ha az ügyfél hitelnyújtó bankjánál vezeti bankszámláját is (ez a jellemző), akkor hitelintézete általában magától is látja mindezt, ha pedig másutt történik a számlavezetés, bankja kérhet igazolást az aktuális jövedelemi adatokról.

A bankjuk felé rendszeres adatszolgáltatást (mérlegbeszámolót, főkönyvet) benyújtó vállalati ügyfelek esetében a hitelintézetek folyamatosan tudják értékelni a gazdálkodásuk és piaci pozíciójuk helyzetét, s tudnak így a rendszeres monitoring keretében az ügyfél külön adatszolgáltatásra való felhívása nélkül is dönteni hitelük minősítéséről.

Miközben tehát az uniós elvárások fő szabályként átstrukturálttá minősítést írnak elő, a magyar jegybank - az ügyfelek védelme, a bankok biztonsága, illetve a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében - ezeket kiegészítve épp azokat a kivételszabályokat fogalmazta meg, amelyek alapján egyedi mérlegelés után mégis megállapítható, hogy nem szükségszerű az átminősítés végrehajtása.

Így lehet kikerülni a nyilvántartásból

Az MNB a moratórium kapcsán könnyítést vezetett be a most kiadott körlevél miatt átstrukturáltként kezelt lakossági hitelek normál hitellé való visszatérése esetében is. A korábbi szabályok szerint az adós megfelelő teljesítése esetén 2 év alatt lehetett volna ismét nem átstrukturáltként nyilvántartani egy ilyen átsorolt hitelt. Ehelyett most a hitel átstrukturáltként való nyilvántartása a moratóriumból való kikerülése után 6 hónap megfigyelési időszak után megszüntethető, ha az ügyfélnek ebben az időszakban nem volt 30 napot meghaladó törlesztési késedelme, és hátraléka a megfigyelési időszak alatt nem haladta meg a 100 eurónyi összeget, vagy ha nem merült fel egyéb indok az átstrukturált kategóriában való tartásra.

Az MNB körlevelében leírtak a bankoknak adnak beszámolási, számviteli útmutatást, az ügyfelek számára nem jelentenek változást a szerződésüket, kiszolgálásukat vagy éppen hitelköltségeiket illetően. Amennyiben az ügylet átstrukturáltként való nyilvántartására kizárólag a moratórium miatt kerül sor, az nem módosítja az ügyfél által fizetendő törlesztés összegét vagy a szerződés bármilyen egyéb feltételét a jelenlegi hitelénél, ez nem járhat az ügyfél számára hátrányos következménnyel. A hitelintézet számára viszont többlettartalékolási kötelezettséggel jár, ami azt a célt szolgálja, hogy a bank fel tudjon készülni arra az esetre, ha a moratóriumot követően az ügyfelek egy része nem tudná törleszteni hiteleit. Az MNB ezen ügyfelek érdekében már korábban előírta a bankoknak, hogy dolgozzanak ki olyan konstrukciókat, amelyek a jövőben megoldást jelenthetnek ezen ügyfeleknek.