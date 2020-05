Fontos bejelentést tett Varga Mihály

A koronavírus által okozott gazdasági károk enyhítésében és a gazdaság újraindításában kulcsszerepe van a beruházások ösztönzésének, ezért a Pénzügyminisztérium kibővíti a Nagyvállalati Beruházási Támogatást - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter.

A magyar vállalkozások könnyített feltételekkel és kibővített körben igényelhetnek támogatást a fejlesztéseikhez, így többen és könnyebben juthatnak beruházási forráshoz.

A 2015-ben indított Nagyvállalati beruházási támogatás a kormány egyik legeredményesebb befektetés-ösztönzési programja, amellyel eddig 264 milliárd forint értékű beruházás és 2600 új munkahely jött létre - mondta Varga Mihály.

A program idei évi keretét az elmúlt hetekben 15 milliárd forintról 40 milliárd forintra emelte a tárca. A Magyar Közlönyben tegnap megjelent rendelet újabb könnyítéseket tartalmaz, így például a magyar nagyvállalatok mellett - a feltételek teljesülése esetén - a 150 főt elérő középvállalkozások is élhetnek a támogatással - ismertette a tárcavezető. Bővül a fejleszthető tevékenységek köre, a cégek már logisztikai, raktározási beruházásokra is igényelhetnek forrást, emellett a garanciaigényre és a kezességvállalásra vonatkozó szabályok is enyhülnek.

A könnyített feltételrendszer lehetővé teszi, hogy pótló beruházásokhoz és felújításokhoz szintén használható legyen a támogatás - ttete hozzá a pénzügyminiszter.

A tárca felmérésére szerint a program keretében mintegy hatvan magyar vállalatnak van már elindított vagy tervezett beruházása összesen 315 milliárd forint értékben. A most bejelentett könnyítések célja, hogy a jövőben még több vállalkozás vegyen részt a programban, és munkahelyteremtő, termelékenységet javító beruházásaikkal segítsék a magyar gazdaság újraindítását.