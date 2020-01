Fontos dolog derült ki a magyarok hálószobáiról

A legtöbb magyar 20 Celsius-fokos hálószobában alszik - ez derül ki az E.On megbízásából készült reprezentatív felmérésből. Az Európa több országát érintő kutatás alapján az angolok szeretik a leghűvösebb hálószobát, a legtöbben 15 fokban alszanak.

Húszfokos hálószobában alszik legszívesebben a legtöbb magyar és az ennél hidegebb hőmérsékletet csak kevesek szeretik Magyarországon. Ez is kiderült az E.On megbízásából készült kutatásból, amely szerint a magyarok 21 százaléka alszik 20 fokban, 19 fokban már csak 6, 18 fokban pedig mindössze 4 százaléka. A nemzetközi felmérés adatai szerint 20 fokban alszanak legszívesebben a svédek és a csehek is, ők is ezt a hőmérsékletet állítják be leginkább éjszakára.

Meglepően sok magyar alszik viszont még melegebb szobában: a megkérdezettek 11 százaléka a 25 fokos vagy még annál is magasabb hőmérsékletet kedveli alvás közben. Nemzetközi összehasonlításban a legmelegebb hőmérsékletet a törökök választották, náluk 30 százalék szavazott erre a lehetőségre, illetve a románok 15 százaléka is szereti, ha meleg van éjszaka a szobában.

A franciák már szívesebben alszanak egy kicsit hűvösebb hálóban, a legtöbb francia a 19 Celsius-fokot adta meg ideális hálószoba-hőmérsékletként. Az olaszok és a németek még hidegebben szeretnek aludni, náluk a 18 fok volt a legnépszerűbb válasz. Az angolokkal azonban senki nem tudja felvenni a versenyt, ami a hálószoba hidegét illeti: minden ötödik válaszadó azt mondta, a 15 fokot vagy a még hűvösebbet kedveli alvás közben.

Az E.On és a KantarEMNID a reprezentatív felmérés során összesen mintegy tízezer embert kérdezett meg Dániában, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Romániában, Svédországban, Csehországban, Törökországban és Magyarországon.