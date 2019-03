Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos szabályok változtak - kik örülhetnek?

Több, a munkahelyteremtést és a kutatás-fejlesztési tevékenységet segítő változás is történt az egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatásoknál (ekd), amelyek összességében a feltételek kedvezőbbé tételével tovább ösztönözhetik mind a beruházási (zöldmezős, kapacitásbővítési), mind a kutatás-fejlesztési (k+f) projektek megvalósulását Magyarországon.

Még 2019. március 6-án lépett hatályba az ekd támogatásról szóló kormányrendelet módosítása, ami több szempontból is kedvezően érinti a munkahelyteremtéssel járó, illetve a munkahelyteremtéssel nem járó, úgynevezett "technológia-intenzív" beruházásokat, valamint a k+f projektek esetében adható, vissza nem térítendő támogatásokat.

Fontos változás, hogy a technológia-intenzív beruházások esetében most már lehetőség van arra, hogy akár két kapcsolt vállalkozás közösen valósítson meg támogatott beruházást, illetve az ezen jogcím alatt igénybe vett ekd-támogatáshoz szükséges minimum létszám 250 főről 100 főre csökkent - mondta Márkus Csaba a Deloitte adó- és jogi osztályának partnere.

További kedvező változás, hogy a k+f projekteknél bővült az elszámolható költségek köre a szerződéses kutatás költségeivel, ami legfeljebb a teljes fejlesztési projekt elszámolható költségének huszonöt százaléka lehet.

Így bővül az ekd támogatási rendszerével ösztönözhető k+f projektek köre, és mivel egy vállalat egyes fejlesztési feladatokat igénybe tud venni más vállalkozásoktól is (saját kapacitásainak bővítés vagy fenntartása helyett), költséghatékonyabbá válhat egyes fejlesztési projektek megvalósítása is.

Jó hír a borsodi fejlesztésre készülő vállalkozások számára, hogy Békés, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett az új szabályozás értelmében már Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is elérhetővé vált az ekd-támogatás az 5 millió eurót és 50 újonnan létesített munkahelyet meghaladó beruházások esetén is.

Módosult a bérelt vagy lízingelt ingatlanon megvalósuló projektekre vonatkozó szabályozás is. Az új kormányrendelet szerint amennyiben a lízing/bérleti szerződés a kötelező üzemeltetési időszak vége előtt lejár, a jövőben a támogatásra való jogosultság érdekében elegendő annak vállalása, hogy ez esetben akár az eredeti helyszíntől eltérő, a beruházás eredeti helyszínével azonos tervezési-statisztikai régióban fekvő másik, a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja a kedvezményezett.

A befektetett-eszköz alapú beruházások esetén elszámolható költségek köre is megváltozott. Ennek megfelelően most már a megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei bizonyos feltételek teljesítése esetén (a beruházásnak nem elsődleges célja az energiatermelés, valamint a megtermelt energia a beruházás működtetését szolgálja, értékesítésre legfeljebb a megtermelt energia 20 százaléka kerül) elszámolható költségeknek minősülnek, legfeljebb a teljes projekt elszámolható költségének huszonöt százalékáig. Ez a módosítás - sok más kezdeményezés mellett - hozzájárulhat a megújuló energiához kapcsolódóan tett európai uniós vállalások teljesüléséhez is. Az elszámolható eszközök minimális költsége 200 ezer forintra emelkedett.