Fontos szigorításról szavaz kedden a parlament - százezreket érint

Németh Szilárd szerint azért kell 50 évre emelni a hadkötelezettség felső korhatárát, mert ekkora válnak férfivá az ifjak. Az államtitkár lőport és lőszert is gyártana Magyarországon.

Kedden szavaz az Ország­gyűlés arról, hogy 50 év legyen a hadkötelezettség felső korhatára. "A 40 és 50 év közöttiek korosztálya a legnagyobb létszámú. A népi bölcsesség úgy tartja, ekkorra válnak férfivá az ifjak. Nekik nehezen tudná bárki is bebizonyítani, sőt egyenesen sértésnek vennék azt, hogy háborús védelmi helyzetben egy 45 éves magyar ember alkalmatlan lenne arra, hogy megvédje családját, otthonát, hazáját" - magyarázta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Időknek adott interjúban.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter korábban a korhatár emelését azzal indokolta, hogy figyelembe kell venni a Magyarországra is jellemző, a születésszám csökkenéséből adódó népességfogyást, amely a hadköteles korú férfiak számának folyamatos csökkenését eredményezi. Megközelítőleg 850 ezer emberrel növelnék a hadkötelezettség alapján behívhatók számát.

A fideszes politikus szerint Európában egyetlen országban sincs 40 évben maximálva a behívhatóság korhatára, például Csehországban, Ausztriában, Dániában 50, Romániában 55, Finnországban és Lengyelországban 60, Szlovéniában pedig 63 év a korhatár. Az interjúból kiderült, hogy a honvédelmi alapismeretek tantárgyat már 59 tanintézményben oktatják, a 12-18 év közöttieket pedig várják a honvédelmi táborok, amelyek Németh Szilárd szerint növekvő népszerűségnek örvendenek.

Az idén átadott kiskunfélegyházi Arzenál fegyvergyár cseh licenc alapján megkezdte a honvédség és a rendvédelmi erők számára gépkarabélyok, géppisztolyok és pisztolyok gyártását. "A kézifegyverekhez a lőpor- és lőszergyártás is Magyarországon fog történni. Mindez a magyar gazdaságot is pozitívan fogja érinteni, mert ezeket az eszközöket nemcsak legyártani, hanem karbantartani, kiegészítő eszközökkel is el kell látni, később modernizálni, sőt a hazai igények kielégítése után exportálni is lehet. És nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni" - mondta Németh Szilárd. A tízéves távlatú szerződés 100 millió euró értékben, 200 ezer lőfegyverről szól. A Magyarországon gyártott fegyverekből a cseh haderő is részesül.