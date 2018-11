Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos térképre kerülhet rá Budapest

Néhány év alatt megnégyszereződhetnek a sportturizmusból származó bevételek, Budapest aktuális sportinfrastrukturális beruházásai révén profitálhat a kedvező folyamatból - derül ki a BDO Magyarország MTI-nek küldött felméréséből.

A sportturizmus generálta bevételeket világszinten mintegy 1,5 milliárd euróra becsülik, és a Technavio londoni székhelyű piackutató cég előrejelzése szerint ez az összeg 2021-re a négyszeresére is emelkedhet. A labdarúgás mellett elsősorban a jelentős nemzetközi versenyek a sportturizmus fő mozgatórugói, mely utóbbiak révén Budapest is rengeteget profitálhat ebből a szegmensből.

Az elemzés szerint a sportturizmus legtöbb nézőt, és a legtöbb utazót megmozgató szektora a labdarúgás. A Russian Tourism Agency becslése szerint a nyári oroszországi focivébére csaknem 5 millió turista - ebből közel 3 millió orosz állampolgár - utazott rövidebb-hosszabb ideig a mérkőzés színhelyén maradva. Ennek az 5 millió látogatónak ugyanakkor mintegy fele Moszkvában fordult meg, mivel a legtöbb mérkőzést ott rendezték. Az angliai becslések szerint míg a normál turista költése 800 euró körül mozog, a sportturistáké 43 százalékkal magasabb, eléri az 1150 eurót - írták. (Megvan a Tour de Hongrie időpontja.)

A BDO idézi Muszbek Mihály sportközgazdászt, aki szerint a MOL Vidi FC idei UEFA EuroCup menetelése mintegy 10 millió eurós bevételt generál a csapatnak, és feltételezhető, hogy a decemberi Vidi-Chelsea meccsre is eljön néhány ezer angol drukker, akik Budapestet felfedezve költeni is fognak. Hegedűs Attila, a BDO Magyarország hotel és ingatlan tanácsadási üzletágának ügyvezető partnere kifejtette: ha a jövőben több ilyen mérkőzést rendeznek Budapesten, a magyar főváros is rákerülhet a drukkerek térképére. Addig azonban a főváros elsősorban a nemzetközi versenyek - 2017-es FINA VB, 2018-as birkózó VB vagy a jövő évi budapesti Maccabi Európai Játékok - házigazdájaként építheti turisztikai brandjét, egyre jelentősebb bevételt generálva a szurkolók világszerte gyorsan élénkülő utazási kedvéből.

Hozzátette: ehhez az alapot azok a jelentős infrastrukturális beruházások jelenthetik, mint az épülő Puskás Stadion, mely 80 ezer körüli befogadóképességével nemcsak a 2020-as foci EB, hanem például egy Európa Liga vagy Bajnokok Ligája mérkőzés megrendezésére is alkalmas lesz. Vagy az olyan tervben lévő létesítmények, mint a Velodrome vagy a november 8-án bejelentett 20 ezer nézőt befogadó kézilabdacsarnok. Ilyen létesítmények birtokában a rendezési esélyek exponenciálisan nőnek Budapest számára - a rendezvények elnyerése és megrendezése esetén pedig külföldi (és belföldi) vendégforgalom, addicionális költés, reklámérték és nem utolsósorban foglalkoztatás és adóbevételek generálódnak - jegyezte meg a szakértő.