Fontos változás jön: így kapja meg mostantól a fizetését a munkáltatótól

Új időszámítás indul szeptember 1-től a bankoknál. Az úgynevezett vállalati kötegelt átutalások és az értéknapos utalások is bekerülnek az azonnali fizetési rendszerbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden dolgozóhoz egyszerre ér oda az sms, hogy megjött a fizetés a számlájára.

Ma éjféltől megváltozik a bankszámlával rendelkezők élete. A március 2-án bevezetett azonnali fizetési rendszer ugyanis kibővül. Jelenleg az azonnali feldolgozási kötelezettség alá tartozó tranzakciókon kívül a devizaszámláról indított, a 10 millió forint feletti és a nem elektronikus csatornán megadott átutalások is beküldhetőek.

2020. szeptember 1-től ezeken kívül további átutalások és fizetési kérelmek bővebb köre is beküldhető lesz a rendszerbe. Az új tranzakciós körbe jellemzően a vállalati kötegelt; az értéknapos és rendszeres átutalások és a vállalati kötegelt fizetési kérelmek tartoznak. Ezeken keresztül rendezi sok cég az alkalmazottak bérét.

Csak lehetőség, nem kötelező

Fontos kiemelni, hogy szeptember 1-től ezeknek a tranzakcióknak a beküldése ugyan lehetővé válik, de az ilyen szolgáltatások bevezetése a bankok üzleti döntéseitől függ - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az azonnali fizetés központi infrastruktúráján az új tranzakciótípusok megjelenéséhez nem voltak szükségesek fejlesztések, a rendszer kapacitása megfelelő a várható forgalomnövekedés kezelésére. Mivel a banki oldalon egyedi üzleti döntések alapján vezetik be a szolgáltatásokat, itt sem volt szükség a márciusi rendszerinduláshoz hasonló összehangolt fejlesztési folyamatra, az esetlegesen szükséges fejlesztéseket minden szereplő a saját ütemezése szerint tudja elvégezni.

A banki felkészülést a GIRO dedikált tesztekkel támogatta, az azonnali fizetéssel kapcsolatos eddigi működési tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a banki oldalon is megfelelő kapacitástöbblet áll rendelkezésre a forgalombővülés kezelésére. Fontos továbbá, hogy a műveletet indító bankok az új körbe tartozó tranzakciókból címzett bankonként és másodpercenként legfeljebb egy utalást küldhetnek be a rendszerbe.

A nyugdíjakat nem érinti a változás. A Magyar Államkincstár továbbra is az éjszakai elszámolási rendszerben folyósítja a járadékokat. Ugyanez vonatkozik a többi, kincstártól érkező kifizetésre, például a családi pótlékra is.

5 másodperc alatt célba ér

A március 2-án bevezetett azonnali fizetés lényege az volt, hogy a 10 millió forint alatti tranzakciók a bankközi forgalomban is 5 másodpercen belül célba értek, ráadásul nem csak a nyitva tartási időszakban, hanem a hétvégeken, ünnepnapokon és éjszaka is. Az azonnali utalási rendszerrel együtt kötelező jelleggel bevezették a pénzintézetek a másodlagos azonosítók használatának lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy ha egy ügyfél a bankszámlaszámához hozzá szeretné kapcsolni a telefonszámát, az e-mail címét, az adóazonosítóját vagy cég esetében az adószámát, akkor a partnerei ezek alapján is utalhatnak a számlájára pénzt.

A bankok egy része más fejlesztéseket is véghez vitt, például elindultak a fizetési kérelem szolgáltatások, amely segítségével könnyen kiegyenlítheti a banki ügyfél a számláit, vagy adhatja meg a tartozását egy magánszemélynek. Egyszerűen csak jóvá kell hagynia a másik féltől érkező kérelmet. Az Ersténél, a Raiffeisennél és a Gránit Banknál már működik ez a szolgáltatás, de több bank még dolgozik ezen a fejlesztésen.

Lökést adhat az innovációnak, hogy 2021. január 1-től az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknek lehetővé kell tenniük az elektronikus fizetési lehetőséget, a fizetési kérelem pedig erre is megoldást nyújthat.