Főpolgármester: Budapest működőképessége a tét

Szerdán egyeztet a kormány az önkormányzati szövetségekkel; a Budapestet ellehetetlenítő, a Budapest-adót bevezető költségvetésről fogunk tárgyalni - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, aki a kerületi polgármesterek javaslatai alapján három javaslatcsomagot visz a találkozóra. Tét a csőd elkerülése és az önkormányzatiság megőrzése - írta Karácsony a Facebook-oldalán.

A jövő évi költségvetés súlyos megszorító csomag az önkormányzatok és az általuk képviselt lakosság számára - közölte az MTI szerint Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatóján, amelyen ismertette azokat az felvetéseket, amelyeket képviselni fog a Belügyminisztérium és az önkormányzati szövetségek szerdai egyeztetésén.

"A főváros gazdasági helyzete már a járvány előtt is tarthatatlan volt. Tarthatatlan, hogy minden száz Budapesten megtermelt forintból 97 forintot elvon az állam. A kormányzati elvonások folyamatos lecsúszásra ítélik a várost. A kormány 2021-es költségvetési javaslata pedig még utána is rúg Budapestnek" - írta a főpolgármester a Facebook-oldalán, aki egy kárenyhítő, egy kilábalási és egy hitelességi csomagra tesz javaslatot szerdán.

A kormány 2024-ig tervezi fenntartani az elvonásokat

A járványügyi védekezésre hivatkozva a kormány már elvont forrásokat az önkormányzatoktól, amelyek rengeteg új feladatot ellátva kivették a részüket a védekezésből. A kormány az önkormányzati ciklus végéig, 2024-ig akarja fenntartani a megszorításokat és ha azok addig érvényben maradnak, akkor "csak az a kérdés, hogy melyik évben megy csődbe a fővárosi önkormányzat" - mondta az MTI szerint sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely. A főpolgármester a szerdai egyeztetésen ezért azt az álláspontot képviseli majd, hogy a kormány vonja vissza a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó részének elvonását, kompromisszumos javaslata szerint annak összege továbbra is maradjon az önkormányzatoknál, de "címkézett forrásként" azt csak útfelújításra lehessen használni.

A kormány megnégyszerezi az önkormányzati adót

Szintén képviselni fogja, hogy a közösségi közlekedés jegybevétel-kiesését kompenzálja a kormány a járvány idején, "idén és feltehetően jövőre is". A kormány "a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett önkormányzati adó" összegét - az eddig 10 milliárd forintot - négyszeresére emeli, mindezt egy olyan időszakban, amikor járvány miatt a közösségi közlekedés jegybevételei drámai mértékben visszaestek. (A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 20 és 30 milliárd forint közé teszi a bevételkiesést.) "A város által fizetett szolidaritási hozzájárulás megnégyszerezése helyett töröljék el, legalább átmeneti időre, amíg a budapesti foglalkoztatottság vissza nem áll a járvány előtti szintre" - javasolja a főplgármester.

A főpolgármester közölte: a kormány 2021-től megszüntetné a kültéri plakáthelyekre kivethető építményadót, ezt a javaslatot "sem városarculati, sem pedig az igazságos közteherviselés szempontjából" nem tudják támogatni. "Ennek az intézkedésnek a valódi kedvezményezettjét úgy hívják, Mészáros Lőrinc. Szerintünk Mészáros Lőrinc helyett maradjon a kerületeknél ez a bevétel."

A főváros kezdeményezi azt is, hogy az "évente biztosított 12 milliárd felett a kormány támogassa a közösségi közlekedés veszteségének finanszírozását. Valójában ez is egy igazságossági alapelv, ha belegondolunk, hogy Budapesten csak a metró több utast szállít, mint a teljes vasúthálózat. A MÁV ehhez képest tavaly több mint 200 milliárdot kapott a költségvetésből" - írta Karácsony a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely a sajtótájékoztatóján az MTI szerint szólt arról is, hogy "végtelenül igazságtalan" és az európai jogszabályokba ütköző lenne, ha a kormány csak magánál tartaná azt az egymilliárd eurós támogatást, amelyet az Európai Unió a járvány okozta egészségügyi és társadalmi krízis kezelésére ad.

Az állami kukaholding sem fizetett a fővárosnak

A főpolgármester felhívta arra is a figyelmet, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek a tavalyi önkormányzati választások utáni, a fővárosi beruházások és fejlesztések érvényben maradásáról tett kijelentéseihez képest az "állami kukaholding" továbbra is 3,6 milliárd forinttal tartozik a Fővárosi Közterület-fenntartónak.

A Pannon Park beruházáshoz korábban megítélt, több mint 3 milliárdos támogatást idén nem kapja meg a fővárosi önkormányzat, és a 3-as metró felújításához szükséges buszbeszerzéshez ígért 3 milliárdos támogatást sem, ami "óriási problémákat okoz" - mondta Karácsony Gergely.

Útfelújításokról döntöttek, orvosolnák az igazságtalanságokat

A főváros nem politikai alapon dönt az útfelújításokról, ez abból is látszik, hogy vannak olyan fideszes kerületek is, ahol most sokkal több utat újítanak fel, mint korábban - mondta Karácsony Gergely egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy négy fideszes kerületi polgármester szerint a főpolgármester "lenullázta" kerületük útfelújítási keretét.

Azokat az utakat újítjuk föl, amelyeket a budapesti úthálózat szempontjából legfontosabbnak tartunk. És pont az a célunk, hogy azokat az igazságtalanságokat, amik a legutóbbi időszakában bekövetkeztek: például, hogy voltak olyan kerületek, ahol a fővárosi utak 25 százalékát újították fel, míg mások, például a 15. kerület esetében például egy négyzetméter utat sem, ezeket az igazságtalanságokat most nekünk orvosolnunk kell - idézte Karácsonyt az Index

A Lánchíd felújítására vonatkozó kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: tárgyalnak a kormánnyal arról, melyek azok a közbeszerzést érintő technikai részletek, amelyek lehetővé teszik, hogy "ne a hídfelújítók, hanem a budapestiek járjanak jól".